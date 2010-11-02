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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 жов, 2019 16:01
Коллеги, подскажите:
1) какую макс. сумму можно снять за раз в банкомате Альфа-банка с карты Альфа-банка?
2) лимит на снятие без комиссии считается за календарный месяц, или за 30/31 последних дней?
3) какой порядок заказа наличных (грн) для снятия в кассе? И за какой срок надо делать заказ?
Заранее спасибо.
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Driver
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Додано: Сер 30 жов, 2019 17:42
Если в отделении по предзаказу за 3 дня любая сумма ...
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diplomnet
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Додано: Сер 30 жов, 2019 17:56
Подскажите пожалуйста, если клиент альфа банка получит по реф.ссылке кредитку (активной кредитки в банке нет, есть з/п) за это бонус будет, или он должен быть не клиентом банка?
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anis
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Додано: Сер 30 жов, 2019 18:51
Alfa_Bank
Добрый вечер.
Такая ситуация. Доставили курьером карту, сегодня перезвонили и сказали что не получится активировать, дать доступ к МАБ, так как я когда-то была клиентом АБ нерезидентом(Крым). Все счета давно закрыты. Сейчас автоматически подтягивается эта ознака, хотя прописка уже материковая. Копии документов курьер взял. Говорят, надо идти в отделение. Я не могу, т.к. инвалид. Возможно решить вопрос удаленно? Спасибо.
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balbesik
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Додано: Сер 30 жов, 2019 19:20
anis написав:
...за это бонус будет, или он должен быть не клиентом банка?
Будет, если он по этой программе не получал выплату за оформление пакетной карты.
Т. е. по ссылке друга можно получить 200 грн кешбека за оформление или кредитной, или пакетной карты. В дальнейшем он может получать кешбек только, если друзья по его ссылке оформят карту.
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MASolomko
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Додано: Сер 30 жов, 2019 23:19
Driver написав:
Коллеги, подскажите:
1) какую макс. сумму можно снять за раз в банкомате Альфа-банка с карты Альфа-банка?
Если банкомат новый, куда до 100 купюр за раз влазит, то и выдает из того же ящичка. Снимал 25000 за раз пятисотками, думаю это был не предел.
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WachtAmRhein
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