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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 09:27
WachtAmRhein написав: Driver написав:
Коллеги, подскажите:
1) какую макс. сумму можно снять за раз в банкомате Альфа-банка с карты Альфа-банка?
Если банкомат новый, куда до 100 купюр за раз влазит, то и выдает из того же ящичка. Снимал 25000 за раз пятисотками, думаю это был не предел.
Вроді 40000 мені озвучували суму. Але в самому банкоматі можуть бути ограничення.
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Ethereum
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Додано: Чет 31 жов, 2019 09:33
Alfabank
Только что в интернет-банкинге пытался создать шаблон для платежа по реквизитам IBAN (Сервіси-Створити шаблон), вместо шаблона был создан реальный платеж. Хорошо что шаблон был для отправки на свой счет в другом банке.
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antey718
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Додано: Чет 31 жов, 2019 09:48
Уважаемый представитель банка!
Рассрочку на эту операцию можно получить?
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Water
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Додано: Чет 31 жов, 2019 09:48
Ethereum написав: WachtAmRhein написав: Driver написав:
Коллеги, подскажите:
1) какую макс. сумму можно снять за раз в банкомате Альфа-банка с карты Альфа-банка?
Если банкомат новый, куда до 100 купюр за раз влазит, то и выдает из того же ящичка. Снимал 25000 за раз пятисотками, думаю это был не предел.
Вроді 40000 мені озвучували суму. Але в самому банкоматі можуть бути ограничення.
В новый 200 купюр влазит, ну и снять соответственно за один раз можно до 100к, если купюры позволяют.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 31 жов, 2019 09:50
Фантом написав:
В новый 200 купюр влазит
Где бы посмотреть фото такого банкомата
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Vorlon
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Додано: Чет 31 жов, 2019 10:34
antey718 написав:
Alfabank
Только что в интернет-банкинге пытался создать шаблон для платежа по реквизитам IBAN (Сервіси-Створити шаблон), вместо шаблона был создан реальный платеж. Хорошо что шаблон был для отправки на свой счет в другом банке.
Добрый день. Создание шаблона по платежам IBAN в личном кабинете пока не реализовано.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 31 жов, 2019 10:35
Ethereum написав: WachtAmRhein написав: Driver написав:
Коллеги, подскажите:
1) какую макс. сумму можно снять за раз в банкомате Альфа-банка с карты Альфа-банка?
Если банкомат новый, куда до 100 купюр за раз влазит, то и выдает из того же ящичка. Снимал 25000 за раз пятисотками, думаю это был не предел.
Вроді 40000 мені озвучували суму. Але в самому банкоматі можуть бути ограничення.
Стандартне обмження диспенсера (готівко-видавача) стандартного АТМ (банкомату) = 40 купюр
раніше це виходило 40 * 500грн = 20 000 грн
але зараз із введенням нової купюри 1000 грн
вам може пощастити отримати 40 * 1000 = 40 000 грн.
Бачив АТМ, що на вхід приймають велику грубу пачку банкнот (Укрексім такі має для прикладу), але що видавало таку пачку - ... ем не бачив ще.
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greenozon
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Додано: Чет 31 жов, 2019 10:36
Water написав:
Уважаемый представитель банка!
Рассрочку на эту операцию можно получить?
Покупка (RYANAIR(70049380), ESSEX, IRL,MCC 3246)
Добрый день. Судя по МСС, оформление возможно.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 10:38
Alfa_Bank написав: antey718 написав:
Alfabank
Только что в интернет-банкинге пытался создать шаблон для платежа по реквизитам IBAN (Сервіси-Створити шаблон), вместо шаблона был создан реальный платеж. Хорошо что шаблон был для отправки на свой счет в другом банке.
Добрый день. Создание шаблона по платежам IBAN в личном кабинете пока не реализовано.
ох мы знаем, что такое в Альфе "пока не реализовано"
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Додано: Чет 31 жов, 2019 11:03
greenozon написав:
Стандартне обмження диспенсера (готівко-видавача) стандартного АТМ (банкомату) = 40 купюр
раніше це виходило 40 * 500грн = 20 000 грн
але зараз із введенням нової купюри 1000 грн
вам може пощастити отримати 40 * 1000 = 40 000 грн.
Бачив АТМ, що на вхід приймають велику грубу пачку банкнот (Укрексім такі має для прикладу), але що видавало таку пачку - ... ем не бачив ще.
Речь идёт про банкомат с купюроприемником в виде хлебницы. Он оттуда же и выдает. Вроде они не нуждаются в инкассации. Что напихали, то и выдает. И там купюр, в хлебницу эту, помещается дофига.
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WachtAmRhein
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