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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7812781378147815>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:27

  WachtAmRhein написав:
  Driver написав:Коллеги, подскажите:

1) какую макс. сумму можно снять за раз в банкомате Альфа-банка с карты Альфа-банка?


Если банкомат новый, куда до 100 купюр за раз влазит, то и выдает из того же ящичка. Снимал 25000 за раз пятисотками, думаю это был не предел.


Вроді 40000 мені озвучували суму. Але в самому банкоматі можуть бути ограничення.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:33

Создание шаблона

Alfabank

Только что в интернет-банкинге пытался создать шаблон для платежа по реквизитам IBAN (Сервіси-Створити шаблон), вместо шаблона был создан реальный платеж. Хорошо что шаблон был для отправки на свой счет в другом банке.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:48

Re: Альфа-Банк

Уважаемый представитель банка!
Рассрочку на эту операцию можно получить?
Покупка (RYANAIR(70049380), ESSEX, IRL,MCC 3246)
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:48

  Ethereum написав:
  WachtAmRhein написав:
  Driver написав:Коллеги, подскажите:

1) какую макс. сумму можно снять за раз в банкомате Альфа-банка с карты Альфа-банка?


Если банкомат новый, куда до 100 купюр за раз влазит, то и выдает из того же ящичка. Снимал 25000 за раз пятисотками, думаю это был не предел.


Вроді 40000 мені озвучували суму. Але в самому банкоматі можуть бути ограничення.


В новый 200 купюр влазит, ну и снять соответственно за один раз можно до 100к, если купюры позволяют.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:50

  Фантом написав:В новый 200 купюр влазит

Где бы посмотреть фото такого банкомата :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:34

  antey718 написав:Alfabank

Только что в интернет-банкинге пытался создать шаблон для платежа по реквизитам IBAN (Сервіси-Створити шаблон), вместо шаблона был создан реальный платеж. Хорошо что шаблон был для отправки на свой счет в другом банке.

Добрый день. Создание шаблона по платежам IBAN в личном кабинете пока не реализовано.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:35

  Ethereum написав:
  WachtAmRhein написав:
  Driver написав:Коллеги, подскажите:

1) какую макс. сумму можно снять за раз в банкомате Альфа-банка с карты Альфа-банка?


Если банкомат новый, куда до 100 купюр за раз влазит, то и выдает из того же ящичка. Снимал 25000 за раз пятисотками, думаю это был не предел.


Вроді 40000 мені озвучували суму. Але в самому банкоматі можуть бути ограничення.



Стандартне обмження диспенсера (готівко-видавача) стандартного АТМ (банкомату) = 40 купюр

раніше це виходило 40 * 500грн = 20 000 грн
але зараз із введенням нової купюри 1000 грн
вам може пощастити отримати 40 * 1000 = 40 000 грн.

Бачив АТМ, що на вхід приймають велику грубу пачку банкнот (Укрексім такі має для прикладу), але що видавало таку пачку - ... ем не бачив ще.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:36

  Water написав:Уважаемый представитель банка!
Рассрочку на эту операцию можно получить?
Покупка (RYANAIR(70049380), ESSEX, IRL,MCC 3246)

Добрый день. Судя по МСС, оформление возможно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:38

  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:Alfabank

Только что в интернет-банкинге пытался создать шаблон для платежа по реквизитам IBAN (Сервіси-Створити шаблон), вместо шаблона был создан реальный платеж. Хорошо что шаблон был для отправки на свой счет в другом банке.

Добрый день. Создание шаблона по платежам IBAN в личном кабинете пока не реализовано.


ох мы знаем, что такое в Альфе "пока не реализовано" :mrgreen:
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:03

  greenozon написав:

Стандартне обмження диспенсера (готівко-видавача) стандартного АТМ (банкомату) = 40 купюр

раніше це виходило 40 * 500грн = 20 000 грн
але зараз із введенням нової купюри 1000 грн
вам може пощастити отримати 40 * 1000 = 40 000 грн.

Бачив АТМ, що на вхід приймають велику грубу пачку банкнот (Укрексім такі має для прикладу), але що видавало таку пачку - ... ем не бачив ще.


Речь идёт про банкомат с купюроприемником в виде хлебницы. Он оттуда же и выдает. Вроде они не нуждаются в инкассации. Что напихали, то и выдает. И там купюр, в хлебницу эту, помещается дофига.
WachtAmRhein
 
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