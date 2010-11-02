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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7812781378147815

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:15

  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:Alfabank

Только что в интернет-банкинге пытался создать шаблон для платежа по реквизитам IBAN (Сервіси-Створити шаблон), вместо шаблона был создан реальный платеж. Хорошо что шаблон был для отправки на свой счет в другом банке.

Добрый день. Создание шаблона по платежам IBAN в личном кабинете пока не реализовано.


ОК, не реализовано. Я так думаю, стоит предупредить пользователя что создание шаблона невозможно и не показывать последующие веб-формы как будто все ОК.
antey718
 
Повідомлень: 325
З нами з: 03.08.13
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  #<1 ... 7812781378147815
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