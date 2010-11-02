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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 11:15
Alfa_Bank написав: antey718 написав:
Alfabank
Только что в интернет-банкинге пытался создать шаблон для платежа по реквизитам IBAN (Сервіси-Створити шаблон), вместо шаблона был создан реальный платеж. Хорошо что шаблон был для отправки на свой счет в другом банке.
Добрый день. Создание шаблона по платежам IBAN в личном кабинете пока не реализовано.
ОК, не реализовано. Я так думаю, стоит предупредить пользователя что создание шаблона невозможно и не показывать последующие веб-формы как будто все ОК.
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