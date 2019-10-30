немного так сказать рекламы вашего корпаратива и канала https://youtu.be/Mle4RmNG27E даже интересно почему так мало просмотров у такой прекрасной вечеринки? шампанское было? и спрашивается зачем устраивать такие корпаративы? приходить туда ... если после этого не знаете? там же точно были люди которые знают!!! З.Ы. всегда можно попросить подружку зарегить новый аккаунт на финансах и сливать нам интересную инфу. Подружке будет всегда респпект и уважуха)))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Опять Алла за свое: тырит мелочь по карманам. Сегодня вдруг списалась абонплата по Fast Card (0.3 дол.), а расшифровка транзакции - за СМС. Да, сам виноват, что не залез отдельно в СМС-обслуживание и не переключил на PUSH. Однако, никаких смс по Fast Card я не получал, все направлялось в Viber. Почему Алла списала деньги за услугу, которую она по-факту не предоставляла?
Avatar написав:Опять Алла за свое: тырит мелочь по карманам. Сегодня вдруг списалась абонплата по Fast Card (0.3 дол.), а расшифровка транзакции - за СМС. Да, сам виноват, что не залез отдельно в СМС-обслуживание и не переключил на PUSH. Однако, никаких смс по Fast Card я не получал, все направлялось в Viber. Почему Алла списала деньги за услугу, которую она по-факту не предоставляла?
Ваащето услуга называтся Альфа-Чек. Она предоставляется через канал СМС/Вайбер - платно, через Пушшш - нашару. Выбор за вами. ЧОткий и адназнашный!
Avatar написав:Опять Алла за свое: тырит мелочь по карманам. Сегодня вдруг списалась абонплата по Fast Card (0.3 дол.), а расшифровка транзакции - за СМС. Да, сам виноват, что не залез отдельно в СМС-обслуживание и не переключил на PUSH. Однако, никаких смс по Fast Card я не получал, все направлялось в Viber. Почему Алла списала деньги за услугу, которую она по-факту не предоставляла?
Ваащето услуга называтся Альфа-Чек. Она предоставляется через канал СМС/Вайбер - платно, через Пушшш - нашару. Выбор за вами. ЧОткий и адназнашный!
Ну это понятно, что выбор однозначный - не платить. Насчет Альфа-чека: Алле давно пора унифицировать название услуги с другими банками Украины. У всех остальных - это "СМС-информирование", а не "Приват/Ощад/Укргаз/ХХХ(вставьте свое)-информ/чек/ХХХ(вставьте свое)". Это только путает бедных клиентов Насчет Fast Card: очень странный продукт тогда, ведь карта создана для валютообмена (в основном), а выпилить функцию Альфа-чека/СМС-информирования или предоставлять ее бесплатно не догадались.