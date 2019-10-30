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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7813781478157816

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:44

  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:Alfa_Bank

какие бонусы (категории) нас ожидают с ноября?

Пока и сама не знаю. Завтра все увидите.


и сама не знаю :lol:

немного так сказать рекламы вашего корпаратива и канала https://youtu.be/Mle4RmNG27E
даже интересно почему так мало просмотров у такой прекрасной вечеринки?
шампанское было?
и спрашивается зачем устраивать такие корпаративы? приходить туда ... если после этого не знаете?
там же точно были люди которые знают!!!
З.Ы.
всегда можно попросить подружку зарегить новый аккаунт на финансах и сливать нам интересную инфу.
Подружке будет всегда респпект и уважуха)))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:55

Fast Card

Опять Алла за свое: тырит мелочь по карманам. Сегодня вдруг списалась абонплата по Fast Card (0.3 дол.), а расшифровка транзакции - за СМС.
Да, сам виноват, что не залез отдельно в СМС-обслуживание и не переключил на PUSH. Однако, никаких смс по Fast Card я не получал, все направлялось в Viber.
Почему Алла списала деньги за услугу, которую она по-факту не предоставляла?
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:59

  Avatar написав:Опять Алла за свое: тырит мелочь по карманам. Сегодня вдруг списалась абонплата по Fast Card (0.3 дол.), а расшифровка транзакции - за СМС.
Да, сам виноват, что не залез отдельно в СМС-обслуживание и не переключил на PUSH. Однако, никаких смс по Fast Card я не получал, все направлялось в Viber.
Почему Алла списала деньги за услугу, которую она по-факту не предоставляла?

Ваащето услуга называтся Альфа-Чек. Она предоставляется через канал СМС/Вайбер - платно, через Пушшш - нашару. Выбор за вами. ЧОткий и адназнашный! :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:16

  clientage написав:
  Avatar написав:Опять Алла за свое: тырит мелочь по карманам. Сегодня вдруг списалась абонплата по Fast Card (0.3 дол.), а расшифровка транзакции - за СМС.
Да, сам виноват, что не залез отдельно в СМС-обслуживание и не переключил на PUSH. Однако, никаких смс по Fast Card я не получал, все направлялось в Viber.
Почему Алла списала деньги за услугу, которую она по-факту не предоставляла?

Ваащето услуга называтся Альфа-Чек. Она предоставляется через канал СМС/Вайбер - платно, через Пушшш - нашару. Выбор за вами. ЧОткий и адназнашный! :P

Ну это понятно, что выбор однозначный - не платить.
Насчет Альфа-чека: Алле давно пора унифицировать название услуги с другими банками Украины. У всех остальных - это "СМС-информирование", а не "Приват/Ощад/Укргаз/ХХХ(вставьте свое)-информ/чек/ХХХ(вставьте свое)". Это только путает бедных клиентов :D
Насчет Fast Card: очень странный продукт тогда, ведь карта создана для валютообмена (в основном), а выпилить функцию Альфа-чека/СМС-информирования или предоставлять ее бесплатно не догадались.
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