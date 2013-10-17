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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7815781678177818>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:24

  Вкладчик1234 написав:Колеги, это норма?

Получил карту, перевыпущенную по сроку. Активировал 27.10. На смс сразу не переключил. Переключил сегодня, когда увидел списание 8грн за смс.

Брать 8грн, по свежевыпущенной карте, за 4 дня в работе - это нормально?

Карты перевыпускаю крайне редко, поэтому такой нюанс не отслеживал

Alfa_Bank, тоже прошу прокомментировать

если по предыдущей карте СМС были отключены по заявлению в банке, то требуйте возврата списанных денег, так как уже несколько лет при перевыпуске карты статус услуги СМС не должен меняться, а если отключали сами путём перехода на пуши, то вероятней всего ничего не обратно не получите...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:25

  Вкладчик1234 написав:
  chipmunk написав:Хехе, в ощаді мені свого часу сказали, що навіть як смс ула підключена 1хв, все одно плати за місяць ;). Тому відразу ж закрив усі карти і втік звідти...

А тут как?
В какой срок нужно переключить на пуш, чтоб не снялось за смс?

Вот до снятия абонки нуна было переключиться :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:26

  Вкладчик1234 написав:
  chipmunk написав:Хехе, в ощаді мені свого часу сказали, що навіть як смс ула підключена 1хв, все одно плати за місяць ;). Тому відразу ж закрив усі карти і втік звідти...

А тут как?
В какой срок нужно переключить на пуш, чтоб не снялось за смс?

не стоит получать и активировать карты в конце месяца... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:29

Мда, как только немного расслабишься и утратишь бдительность, Алла пощипает мелочь по карманам.
Это вторая мелочь за месяц (после невыплаты "согласно условий" кешбека за гугл-пей, хотя предложение светилось в приложении)

Мелкие напёрсточники :(
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:30

Re: Альфа-Банк

Вимкнути смс потрібно до розрахункової дати.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:46

  Тракторист написав:если по предыдущей карте СМС были отключены по заявлению в банке, то требуйте возврата списанных денег, так как уже несколько лет при перевыпуске карты статус услуги СМС не должен меняться, а если отключали сами путём перехода на пуши, то вероятней всего ничего не обратно не получите...

Отключал через второй вариант
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:49

Сегодня подал на рассрочку. Подтверждение, в лучшем случае, прийдёт 4 числа. А рд у меня 5~го.
Завтра хотел сэп запустить,если эту сумму включу в погашение, то рассрочка уже не прийдёт? Как поступить?
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:57

  mihasik написав:Сегодня подал на рассрочку. Подтверждение, в лучшем случае, прийдёт 4 числа. А рд у меня 5~го.
Завтра хотел сэп запустить,если эту сумму включу в погашение, то рассрочка уже не прийдёт? Как поступить?

Не придет смс на рассрочку если будут пополнения.
90% что проведется и переведется в рассрочку в понедельник.
Ждите 5го и утречком в 9 00 онлайн платежом гасите оставшуюся задолженность.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:05

  curiousobro написав:
  mihasik написав:Сегодня подал на рассрочку. Подтверждение, в лучшем случае, прийдёт 4 числа. А рд у меня 5~го.
Завтра хотел сэп запустить,если эту сумму включу в погашение, то рассрочка уже не прийдёт? Как поступить?

Не придет смс на рассрочку если будут пополнения.
90% что проведется и переведется в рассрочку в понедельник.
Ждите 5го и утречком в 9 00 онлайн платежом гасите оставшуюся задолженность.

Утром 5~го уже поздно. Сэп с моно на след.день заходит,проверял лично -60грн(((
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:17

  Вкладчик1234 написав:Колеги, это норма?

Получил карту, перевыпущенную по сроку. Активировал 27.10. На смс сразу не переключил. Переключил сегодня, когда увидел списание 8грн за смс.

Брать 8грн, по свежевыпущенной карте, за 4 дня в работе - это нормально?

Карты перевыпускаю крайне редко, поэтому такой нюанс не отслеживал

Alfa_Bank, тоже прошу прокомментировать

У меня новая карта (тревел) была с отключенным А-чеком, на всякий случай включил и сразу на пуш перевел.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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