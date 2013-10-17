Получил карту, перевыпущенную по сроку. Активировал 27.10. На смс сразу не переключил. Переключил сегодня, когда увидел списание 8грн за смс.
Брать 8грн, по свежевыпущенной карте, за 4 дня в работе - это нормально?
Карты перевыпускаю крайне редко, поэтому такой нюанс не отслеживал
Alfa_Bank, тоже прошу прокомментировать
если по предыдущей карте СМС были отключены по заявлению в банке, то требуйте возврата списанных денег, так как уже несколько лет при перевыпуске карты статус услуги СМС не должен меняться, а если отключали сами путём перехода на пуши, то вероятней всего ничего не обратно не получите...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Мда, как только немного расслабишься и утратишь бдительность, Алла пощипает мелочь по карманам. Это вторая мелочь за месяц (после невыплаты "согласно условий" кешбека за гугл-пей, хотя предложение светилось в приложении)
Мелкие напёрсточники
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Тракторист написав:если по предыдущей карте СМС были отключены по заявлению в банке, то требуйте возврата списанных денег, так как уже несколько лет при перевыпуске карты статус услуги СМС не должен меняться, а если отключали сами путём перехода на пуши, то вероятней всего ничего не обратно не получите...
Отключал через второй вариант
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
mihasik написав:Сегодня подал на рассрочку. Подтверждение, в лучшем случае, прийдёт 4 числа. А рд у меня 5~го. Завтра хотел сэп запустить,если эту сумму включу в погашение, то рассрочка уже не прийдёт? Как поступить?
Не придет смс на рассрочку если будут пополнения. 90% что проведется и переведется в рассрочку в понедельник. Ждите 5го и утречком в 9 00 онлайн платежом гасите оставшуюся задолженность.
mihasik написав:Сегодня подал на рассрочку. Подтверждение, в лучшем случае, прийдёт 4 числа. А рд у меня 5~го. Завтра хотел сэп запустить,если эту сумму включу в погашение, то рассрочка уже не прийдёт? Как поступить?
Не придет смс на рассрочку если будут пополнения. 90% что проведется и переведется в рассрочку в понедельник. Ждите 5го и утречком в 9 00 онлайн платежом гасите оставшуюся задолженность.
Утром 5~го уже поздно. Сэп с моно на след.день заходит,проверял лично -60грн(((