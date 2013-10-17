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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7815781678177818

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:22

mihasik Невже дебетки від Алли немає?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:25

Re: Альфа-Банк

Друг повторно подал заявку через мою ссылку на оформление карты "Максимум". Позвонил представитель и заполнение анкеты по телефону — повторный отказ.

Можно же было отказаться от заполнении анкеты по телефону (имеется для Донецкой области), а записаться на встречу в отделении, чтобы там продолжить заполнять анкету? Меня же сразу практически в отделение пригласили...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:03

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:новая карта

По новой карте Альфа-Чек включается автоматом на сл. опердень после активации.
Шобы не ловить сей момент, можно самостоятельно включить Альфа-Чек, ну а потом перейти на пуши.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:33

  mihasik написав:
  curiousobro написав:
  mihasik написав:Сегодня подал на рассрочку. Подтверждение, в лучшем случае, прийдёт 4 числа. А рд у меня 5~го.
Завтра хотел сэп запустить,если эту сумму включу в погашение, то рассрочка уже не прийдёт? Как поступить?

Не придет смс на рассрочку если будут пополнения.
90% что проведется и переведется в рассрочку в понедельник.
Ждите 5го и утречком в 9 00 онлайн платежом гасите оставшуюся задолженность.

Утром 5~го уже поздно. Сэп с моно на след.день заходит,проверял лично -60грн(((

п2п на дебитку.
с дебитки пополняете кредитный счет через онлайн пиптик в меню платежей.
кайфуете
curiousobro
 
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