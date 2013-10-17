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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 21:22
mihasik Невже дебетки від Алли немає?
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Кочевник
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Додано: Чет 31 жов, 2019 21:25
Друг повторно подал заявку через мою ссылку на оформление карты "Максимум". Позвонил представитель и заполнение анкеты по телефону — повторный отказ.
Можно же было отказаться от заполнении анкеты по телефону (имеется для Донецкой области), а записаться на встречу в отделении, чтобы там продолжить заполнять анкету? Меня же сразу практически в отделение пригласили...
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MASolomko
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Додано: Чет 31 жов, 2019 22:03
ol_zy написав:
новая карта
По новой карте Альфа-Чек включается автоматом на сл. опердень после активации.
Шобы не ловить сей момент, можно самостоятельно включить Альфа-Чек, ну а потом перейти на пуши.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 31 жов, 2019 22:33
mihasik написав: curiousobro написав: mihasik написав:
Сегодня подал на рассрочку. Подтверждение, в лучшем случае, прийдёт 4 числа. А рд у меня 5~го.
Завтра хотел сэп запустить,если эту сумму включу в погашение, то рассрочка уже не прийдёт? Как поступить?
Не придет смс на рассрочку если будут пополнения.
90% что проведется и переведется в рассрочку в понедельник.
Ждите 5го и утречком в 9 00 онлайн платежом гасите оставшуюся задолженность.
Утром 5~го уже поздно. Сэп с моно на след.день заходит,проверял лично -60грн(((
п2п на дебитку.
с дебитки пополняете кредитный счет через онлайн пиптик в меню платежей.
кайфуете
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curiousobro
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:22
Кочевник написав:mihasik
Невже дебетки від Алли немає?
Нема)
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mihasik
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:42
clientage написав: ol_zy написав:
новая карта
По новой карте Альфа-Чек включается автоматом на сл. опердень после активации.
Шобы не ловить сей момент, можно самостоятельно включить Альфа-Чек, ну а потом перейти на пуши.
ага. спецом, чтобы кто не знает - попал... не зря я сразу включил и на пуши перешел.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 01:32
mihasik написав: Кочевник написав:mihasik
Невже дебетки від Алли немає?
Нема)
И вот теперь вы понимаете зачем она нужна.
При наличии только мони - вариантов только ждать проводки и надеятся что она будет в понедельник. Если бы была дебитка - простора было бы больше.
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curiousobro
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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|1410248
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Чет 31 жов, 2019 22:56
klug
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Чет 31 жов, 2019 22:51
rollo
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