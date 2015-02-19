|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 07:44
Vorlon написав: Кочевник написав:
Кіно у всіх 2%?
У всех разные категории, второй месяц подряд. У меня кино вообще нет.
P.S. Кино 20% в Акценте в ноябре.
Солодощі по сріблу 10%, по золоту 2%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 2900
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 360 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лис, 2019 07:55
В мене по золоту були 10%. Індивідуальний підхід. Наливають відсоток по тому, що не користується попитом в клієнта.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1038
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лис, 2019 07:56
Кочевник написав:
А також знову акція від Visa. 150 грн горіхів за будь-яки покупки.
Це для нових чи існуюючих клієнтів?
Можна посилання з правилами?
-
undeadserf
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 08.09.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:02
undeadserf написав: Кочевник написав:
А також знову акція від Visa. 150 грн горіхів за будь-яки покупки.
Це для нових чи існуюючих клієнтів?
Можна посилання з правилами?
Я вже не новий клієнт. Акція доступна виключно тим, в кого є в списку доступних в додатку.
Зміст акції - 5 платежів візою на будь яку суму зробити в листопаді. 150 горіхів насиплять в грудні.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1038
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:18
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25834
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1128 раз.
- Подякували: 6062 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:18
по продуктовій акції кешбек 5%. not bad. Але тільки для visa.
-
casper12
-
-
- Повідомлень: 980
- З нами з: 24.12.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:27
Вкладчик1234 написав:
Колеги, это норма?
Получил карту, перевыпущенную по сроку. Активировал 27.10. На смс сразу не переключил. Переключил сегодня, когда увидел списание 8грн за смс.
Брать 8грн, по свежевыпущенной карте, за 4 дня в работе - это нормально?
Карты перевыпускаю крайне редко, поэтому такой нюанс не отслеживалAlfa_Bank,
тоже прошу прокомментировать
Доброе утро. Плата по дебетовым картам списывается в последний рабочий день календарного месяца, независимо от того, сколько вы пользовались картой.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7502
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 642 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:36
casper12 написав:
по продуктовій акції кешбек 5%. not bad. Але тільки для visa.
А что за продуктовая акция?
И вопрос к оффпреду: по акции 150 орехов за расчеты визой, в случае нескольких карт у одного клиента, как идет подсчет?
Например при 3х расчетах $ картой и 2х грн - будет ли бонус?
А в случае 5+ расчетов каждой картой будет ли два бонуса?
И участвуют ли вообще валютные карты?
-
adimka
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 23.12.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:46
adimka написав: casper12 написав:
по продуктовій акції кешбек 5%. not bad. Але тільки для visa.
А что за продуктовая акция?
перевірте у додатку у розділі "мої акційні пропозиції" (там де глуско й подібне)
-
casper12
-
-
- Повідомлень: 980
- З нами з: 24.12.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13898
|1932469
|
|
|256
|36760
|
|
|38
|17315
|
П'ят 01 лис, 2019 05:40
sens
|