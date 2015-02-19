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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7816781778187819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 07:44

  Vorlon написав:
  Кочевник написав:Кіно у всіх 2%?

У всех разные категории, второй месяц подряд. У меня кино вообще нет.

P.S. Кино 20% в Акценте в ноябре.


Солодощі по сріблу 10%, по золоту 2%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 07:55

Re: Альфа-Банк

В мене по золоту були 10%. Індивідуальний підхід. Наливають відсоток по тому, що не користується попитом в клієнта.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 07:56

Re: Альфа-Банк

  Кочевник написав:А також знову акція від Visa. 150 грн горіхів за будь-яки покупки.


Це для нових чи існуюючих клієнтів?
Можна посилання з правилами?
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:02

  undeadserf написав:
  Кочевник написав:А також знову акція від Visa. 150 грн горіхів за будь-яки покупки.


Це для нових чи існуюючих клієнтів?
Можна посилання з правилами?

Я вже не новий клієнт. Акція доступна виключно тим, в кого є в списку доступних в додатку.
Зміст акції - 5 платежів візою на будь яку суму зробити в листопаді. 150 горіхів насиплять в грудні.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:18

Re: Альфа-Банк

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Faceless
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Модератор
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:18

Re: Альфа-Банк

по продуктовій акції кешбек 5%. not bad. Але тільки для visa.
casper12
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:27

  Вкладчик1234 написав:Колеги, это норма?

Получил карту, перевыпущенную по сроку. Активировал 27.10. На смс сразу не переключил. Переключил сегодня, когда увидел списание 8грн за смс.

Брать 8грн, по свежевыпущенной карте, за 4 дня в работе - это нормально?

Карты перевыпускаю крайне редко, поэтому такой нюанс не отслеживал

Alfa_Bank, тоже прошу прокомментировать

Доброе утро. Плата по дебетовым картам списывается в последний рабочий день календарного месяца, независимо от того, сколько вы пользовались картой.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:36

  casper12 написав:по продуктовій акції кешбек 5%. not bad. Але тільки для visa.


А что за продуктовая акция?

И вопрос к оффпреду: по акции 150 орехов за расчеты визой, в случае нескольких карт у одного клиента, как идет подсчет?
Например при 3х расчетах $ картой и 2х грн - будет ли бонус?
А в случае 5+ расчетов каждой картой будет ли два бонуса?
И участвуют ли вообще валютные карты?
adimka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:46

Re: Альфа-Банк

adimka написав:
  casper12 написав:по продуктовій акції кешбек 5%. not bad. Але тільки для visa.


А что за продуктовая акция?


перевірте у додатку у розділі "мої акційні пропозиції" (там де глуско й подібне)
casper12
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