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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:10
Alfa_Bank 2% на "ремонт" (Эпицентр/Леруа) против симыных 7%
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:30
Solar_simfi написав: Solar_simfi написав:
Шановний представник! А нагадайте, будь-ласочка, функцію купівлі залізничних квитків на вашому порталі зі студентською знижкою теж паламали добрі люди чи її й не було ніколи? Дякую, що повернули купівлю напоїв та відмову від білизни
Шановна представниця? Тут київське студентство (звісно, що не я особисто
) просило виказати вам їх "фє", а ви ані пари з вуст)
Доброго дня. Така можливість буде включена найближчим часом.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:31
EvgCapp написав:
"Online відеосервіси" - это порно?)
Проверьте и расскажите
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Faceless
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:46
adimka написав: casper12 написав:
по продуктовій акції кешбек 5%. not bad. Але тільки для visa.
А что за продуктовая акция?
И вопрос к оффпреду: по акции 150 орехов за расчеты визой, в случае нескольких карт у одного клиента, как идет подсчет?
Например при 3х расчетах $ картой и 2х грн - будет ли бонус?
А в случае 5+ расчетов каждой картой будет ли два бонуса?
И участвуют ли вообще валютные карты?
Добрый день. Учитываются расчеты картами в гривне, все 5 покупок должны быть сделаны одной картой, бонус можно получить только один раз.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:52
mihasik написав:
Да,но не для одной операции в месяц.Чтоб иметь дебетку в альфе,нужно её активно пользовать,а я этого не хочу))
Активно пользовать не обязательно. Достаточно занести на депо определенную сумму (для каждого пакета своя). Я к примеру пользую ее исключительно для гашения кредитки, иногда для снятия нала и СЭП, ну и для редких акций типа как по Визе в этом месяце
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Flamingo
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:05
Faceless написав: EvgCapp написав:
"Online відеосервіси" - это порно?)
Проверьте и расскажите
Так в голд-статусе такой категории нет как и виномаркетов, и, кстати, проценты по остальным немного другие
"хлеба и зрелищ" дают небожителям
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EvgCapp
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:11
Alfa_Bank,
дякую ) студентам передам
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Solar_simfi
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:13
Пакет Ультра принимает участие в акции "Покупай с Visa выгодно"?
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Water
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:23
Water написав:
Пакет Ультра принимает участие в акции "Покупай с Visa выгодно"?
Добрый день. Да, если предложение отображается в АМ.
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Alfa_Bank
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