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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7818781978207821>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:10

Alfa_Bank 2% на "ремонт" (Эпицентр/Леруа) против симыных 7%
Мизантрóп
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Повідомлень: 3076
З нами з: 03.12.14
Подякував: 352 раз.
Подякували: 429 раз.
Попередження: 1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:18

  Faceless написав:Зображення

"Online відеосервіси" - это порно?)
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:30

  Solar_simfi написав:
  Solar_simfi написав:Шановний представник! А нагадайте, будь-ласочка, функцію купівлі залізничних квитків на вашому порталі зі студентською знижкою теж паламали добрі люди чи її й не було ніколи? Дякую, що повернули купівлю напоїв та відмову від білизни :)

Шановна представниця? Тут київське студентство (звісно, що не я особисто :mrgreen: ) просило виказати вам їх "фє", а ви ані пари з вуст)

Доброго дня. Така можливість буде включена найближчим часом.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:31

Re: Альфа-Банк

  EvgCapp написав:"Online відеосервіси" - это порно?)

Проверьте и расскажите :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:46

  adimka написав:
  casper12 написав:по продуктовій акції кешбек 5%. not bad. Але тільки для visa.


А что за продуктовая акция?

И вопрос к оффпреду: по акции 150 орехов за расчеты визой, в случае нескольких карт у одного клиента, как идет подсчет?
Например при 3х расчетах $ картой и 2х грн - будет ли бонус?
А в случае 5+ расчетов каждой картой будет ли два бонуса?
И участвуют ли вообще валютные карты?

Добрый день. Учитываются расчеты картами в гривне, все 5 покупок должны быть сделаны одной картой, бонус можно получить только один раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:52

Re: Альфа-Банк

  mihasik написав:Да,но не для одной операции в месяц.Чтоб иметь дебетку в альфе,нужно её активно пользовать,а я этого не хочу))

Активно пользовать не обязательно. Достаточно занести на депо определенную сумму (для каждого пакета своя). Я к примеру пользую ее исключительно для гашения кредитки, иногда для снятия нала и СЭП, ну и для редких акций типа как по Визе в этом месяце
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:05

  Faceless написав:
  EvgCapp написав:"Online відеосервіси" - это порно?)

Проверьте и расскажите :)

Так в голд-статусе такой категории нет как и виномаркетов, и, кстати, проценты по остальным немного другие
"хлеба и зрелищ" дают небожителям
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:11

Alfa_Bank,дякую ) студентам передам :)
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:13

Re: Альфа-Банк

Пакет Ультра принимает участие в акции "Покупай с Visa выгодно"?
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:23

  Water написав:Пакет Ультра принимает участие в акции "Покупай с Visa выгодно"?

Добрый день. Да, если предложение отображается в АМ.
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