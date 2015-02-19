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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:49
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:06
Пічалька якась, і виномаркетів не дали ;( зате алібаба є, подивлюсь
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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П'ят 01 лис, 2019 05:40
sens
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