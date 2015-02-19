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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7818781978207821

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:47

Re: Альфа-Банк

  mihasik написав:не для одной операции в месяц.Чтоб иметь дебетку в альфе,нужно её активно пользовать,а я этого не хочу))
дык 8 раз в метро/хлеб/куринное яйцо не проблема,еще и 400 нальют за старание :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:49

  EvgCapp написав:
  Faceless написав:Зображення

"Online відеосервіси" - это порно?)

стримим,модно ж))
Мизантрóп
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Попередження: 1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:06

Re: Альфа-Банк

Пічалька якась, і виномаркетів не дали ;( зате алібаба є, подивлюсь
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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