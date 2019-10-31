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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78197820782178227823>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:47

Re: Альфа-Банк

  mihasik написав:не для одной операции в месяц.Чтоб иметь дебетку в альфе,нужно её активно пользовать,а я этого не хочу))
дык 8 раз в метро/хлеб/куринное яйцо не проблема,еще и 400 нальют за старание :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:49

  EvgCapp написав:
  Faceless написав:Зображення

"Online відеосервіси" - это порно?)

стримим,модно ж))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:06

Re: Альфа-Банк

Пічалька якась, і виномаркетів не дали ;( зате алібаба є, подивлюсь
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:23

с такими категориями .... пускай сами... выбирают...

надеюсь, если пакетную карту закрывать - 12 операций не нужно делать в текущем месяце или нужно?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:24

  Кочевник написав:В мене по золоту були 10%. Індивідуальний підхід. Наливають відсоток по тому, що не користується попитом в клієнта.


Ага, в мене по канцтоварам серпень-вересень було 20-15%, я активно купував, зараз поставили 2% :(
hv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:28

  hv написав:
  Кочевник написав:В мене по золоту були 10%. Індивідуальний підхід. Наливають відсоток по тому, що не користується попитом в клієнта.


Ага, в мене по канцтоварам серпень-вересень було 20-15%, я активно купував, зараз поставили 2% :(

Мені взагалі не дали.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:40

  Alfa_Bank написав:
  adimka написав:

И вопрос к оффпреду: по акции 150 орехов за расчеты визой, в случае нескольких карт у одного клиента, как идет подсчет?
Например при 3х расчетах $ картой и 2х грн - будет ли бонус?
А в случае 5+ расчетов каждой картой будет ли два бонуса?
И участвуют ли вообще валютные карты?

Добрый день. Учитываются расчеты картами в гривне, все 5 покупок должны быть сделаны одной картой, бонус можно получить только один раз.


А по 200 орехов за расчеты - тоже только грн карты?
У супруги такое предложение есть, но почему-то правила на IPhone не открываются.
Можно в личку условия?
adimka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:09

  adimka написав:А по 200 орехов за расчеты - тоже только грн карты?
У супруги такое предложение есть, но почему-то правила на IPhone не открываются.
Можно в личку условия?

Добрый день. Какую акцию вы имеете ввиду?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:10

  casper12 написав:по продуктовій акції кешбек 5%. not bad. Але тільки для visa.

Тоже не для всех Visa. Нет ни 150 орехов за покупки, ни 5% за продукты. Не всем Алла дает. :|
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:21

  casper12 написав:по продуктовій акції кешбек 5%. not bad. Але тільки для visa.

Ток чото мне не начислили эти 5% на Ультру
Или нуна сначала таки ВЫБРАТЬ суперкатегории, а потом уже и эта аХция заработает?
Или МСС 5411 это не продуХты уже?
Алла-рЭбус :P
... делайте хоть что-нибудь!
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