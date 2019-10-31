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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:49
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:06
Пічалька якась, і виномаркетів не дали ;( зате алібаба є, подивлюсь
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:23
с такими категориями .... пускай сами... выбирают...
надеюсь, если пакетную карту закрывать - 12 операций не нужно делать в текущем месяце или нужно?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:24
Кочевник написав:
В мене по золоту були 10%. Індивідуальний підхід. Наливають відсоток по тому, що не користується попитом в клієнта.
Ага, в мене по канцтоварам серпень-вересень було 20-15%, я активно купував, зараз поставили 2%
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hv
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:28
hv написав: Кочевник написав:
В мене по золоту були 10%. Індивідуальний підхід. Наливають відсоток по тому, що не користується попитом в клієнта.
Ага, в мене по канцтоварам серпень-вересень було 20-15%, я активно купував, зараз поставили 2%
Мені взагалі не дали.
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Кочевник
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:40
Alfa_Bank написав: adimka написав:
И вопрос к оффпреду: по акции 150 орехов за расчеты визой, в случае нескольких карт у одного клиента, как идет подсчет?
Например при 3х расчетах $ картой и 2х грн - будет ли бонус?
А в случае 5+ расчетов каждой картой будет ли два бонуса?
И участвуют ли вообще валютные карты?
Добрый день. Учитываются расчеты картами в гривне, все 5 покупок должны быть сделаны одной картой, бонус можно получить только один раз.
А по 200 орехов за расчеты - тоже только грн карты?
У супруги такое предложение есть, но почему-то правила на IPhone не открываются.
Можно в личку условия?
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adimka
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:09
adimka написав:
А по 200 орехов за расчеты - тоже только грн карты?
У супруги такое предложение есть, но почему-то правила на IPhone не открываются.
Можно в личку условия?
Добрый день. Какую акцию вы имеете ввиду?
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:10
casper12 написав:
по продуктовій акції кешбек 5%. not bad. Але тільки для visa.
Тоже не для всех Visa. Нет ни 150 орехов за покупки, ни 5% за продукты. Не всем Алла дает.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:21
casper12 написав:
по продуктовій акції кешбек 5%. not bad. Але тільки для visa.
Ток чото мне не начислили эти 5% на Ультру
Или нуна сначала таки ВЫБРАТЬ суперкатегории, а потом уже и эта аХция заработает?
Или МСС 5411 это не продуХты уже?
Алла-рЭбус
... делайте хоть что-нибудь!
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