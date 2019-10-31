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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7820782178227823>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:23

  clientage написав:
  casper12 написав:по продуктовій акції кешбек 5%. not bad. Але тільки для visa.

Ток чото мне не начислили эти 5% на Ультру
Или нуна сначала таки ВЫБРАТЬ суперкатегории, а потом уже и эта аХция заработает?
Или МСС 5411 это не продуХты уже?
Алла-рЭбус :P

Добрый день.
5.3. Організатор зобов’язаний всім Учасникам Акції зарахувати до 20 грудня 2019 року Заохочення Акції на Бонусний рахунок Cash’U CLUB кожного із Учасників Акції.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:27

  Вкладчик1234 написав:Колеги, это норма?

Получил карту, перевыпущенную по сроку. Активировал 27.10. На смс сразу не переключил. Переключил сегодня, когда увидел списание 8грн за смс.

Брать 8грн, по свежевыпущенной карте, за 4 дня в работе - это нормально?

Карты перевыпускаю крайне редко, поэтому такой нюанс не отслеживал

Alfa_Bank, тоже прошу прокомментировать

раньше еще и услуги автоматом подключались после перевыпуска.
так что зазевавшихся разувают у аллы сразу :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:32

  clientage написав:
  ol_zy написав:новая карта

По новой карте Альфа-Чек включается автоматом на сл. опердень после активации.
Шобы не ловить сей момент, можно самостоятельно включить Альфа-Чек, ну а потом перейти на пуши.

вот это на следующий день сильно сбивает с толку.
активировал карту - заходиш смотриш она выключена.
а потом через время прилетает плата.
заходиш смотриш - а она включена :mrgreen:
раз чуть не попался - благо раньше РД проверил и перевел на пуши
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:33

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:
  casper12 написав:по продуктовій акції кешбек 5%. not bad. Але тільки для visa.

Ток чото мне не начислили эти 5% на Ультру
Или нуна сначала таки ВЫБРАТЬ суперкатегории, а потом уже и эта аХция заработает?
Или МСС 5411 это не продуХты уже?
Алла-рЭбус :P

Добрый день.
5.3. Організатор зобов’язаний всім Учасникам Акції зарахувати до 20 грудня 2019 року Заохочення Акції на Бонусний рахунок Cash’U CLUB кожного із Учасників Акції.

Т.е. НЕ ПОЛУЧИТСЯ онлайн-контроля начисления орехов по аХции ПродуХтовый КБ. Лаана, перемограемс 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:38

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:заходиш смотриш она выключена.
а потом через время прилетает плата

Поэтому просветлённые менагеры советуют оте все абонки: СМС, страховки -- проверять/отключать за 3..4дн до даты биллинга: или конец месяца или РД, но лучше до конца текущего месяца -- не ошибёссссссся... и менагеру приятно, особенно по страховкам :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:46

Re: Альфа-Банк

Подскажите, при оплате в долларах с кредитки появилась конвертация? Или используется другой курс?
Чатик говорить, что курс продажный, из приложения на главной. Списало по 26.43
p.s. Посоветуйте, какую карту использовать для покупок у китайцев? Приват, А-банк по курсам самый приятный?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:50

  2XL написав:Подскажите, при оплате в долларах с кредитки появилась конвертация? Или используется другой курс?
Чатик говорить, что курс продажный, из приложения на главной. Списало по 26.43
p.s. Посоветуйте, какую карту использовать для покупок у китайцев? Приват, А-банк по курсам самый приятный?


26.43 ? это что за курс такой. это много даже если есть комиссия за конвертацию. Правильно использовать карту с самым большим кешбеком, он перекроет разницу на курсах.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:54

  Alfa_Bank написав:
  adimka написав:А по 200 орехов за расчеты - тоже только грн карты?
У супруги такое предложение есть, но почему-то правила на IPhone не открываются.
Можно в личку условия?

Добрый день. Какую акцию вы имеете ввиду?


200 Cash'U за разрахунки.
С картинкой Black Friday.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:56

Re: Альфа-Банк

  EvgCapp написав:Так в голд-статусе такой категории нет как и виномаркетов, и, кстати, проценты по остальным немного другие
"хлеба и зрелищ" дают небожителям


Дивно, в мене в голді 5% вино 10% онлайн відео. Хоча я би швидше за ремонт, аптеку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:56

  Faceless написав:Зображення


Дивлячись на мій список в голді зовсім не виникає стимулу до платини...

Як завантажити сюди картинку. Вибираю файл из компьютера - открить - а далі що тиснути? Раніше просто було.
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