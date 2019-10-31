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Альфа-Банк
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:23
clientage написав: casper12 написав:
по продуктовій акції кешбек 5%. not bad. Але тільки для visa.
Ток чото мне не начислили эти 5% на Ультру
Или нуна сначала таки ВЫБРАТЬ суперкатегории, а потом уже и эта аХция заработает?
Или МСС 5411 это не продуХты уже?
Алла-рЭбус
Добрый день.
5.3. Організатор зобов’язаний всім Учасникам Акції зарахувати до 20 грудня 2019 року Заохочення Акції на Бонусний рахунок Cash’U CLUB кожного із Учасників Акції.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:27
Вкладчик1234 написав:
Колеги, это норма?
Получил карту, перевыпущенную по сроку. Активировал 27.10. На смс сразу не переключил. Переключил сегодня, когда увидел списание 8грн за смс.
Брать 8грн, по свежевыпущенной карте, за 4 дня в работе - это нормально?
Карты перевыпускаю крайне редко, поэтому такой нюанс не отслеживалAlfa_Bank,
тоже прошу прокомментировать
раньше еще и услуги автоматом подключались после перевыпуска.
так что зазевавшихся разувают у аллы сразу
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:32
clientage написав: ol_zy написав:
новая карта
По новой карте Альфа-Чек включается автоматом на сл. опердень после активации.
Шобы не ловить сей момент, можно самостоятельно включить Альфа-Чек, ну а потом перейти на пуши.
вот это на следующий день сильно сбивает с толку.
активировал карту - заходиш смотриш она выключена.
а потом через время прилетает плата.
заходиш смотриш - а она включена
раз чуть не попался - благо раньше РД проверил и перевел на пуши
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:33
Alfa_Bank написав: clientage написав: casper12 написав:
по продуктовій акції кешбек 5%. not bad. Але тільки для visa.
Ток чото мне не начислили эти 5% на Ультру
Или нуна сначала таки ВЫБРАТЬ суперкатегории, а потом уже и эта аХция заработает?
Или МСС 5411 это не продуХты уже?
Алла-рЭбус
Добрый день.
5.3. Організатор зобов’язаний всім Учасникам Акції зарахувати до 20 грудня 2019 року Заохочення Акції на Бонусний рахунок Cash’U CLUB кожного із Учасників Акції.
Т.е. НЕ ПОЛУЧИТСЯ онлайн-контроля начисления орехов по аХции ПродуХтовый КБ. Лаана, перемограемс
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:38
mephala написав:
заходиш смотриш она выключена.
а потом через время прилетает плата
Поэтому просветлённые менагеры советуют оте все абонки: СМС, страховки -- проверять/отключать за 3..4дн до даты биллинга: или конец месяца или РД, но лучше до конца текущего месяца -- не ошибёссссссся... и менагеру приятно, особенно по страховкам
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:46
Подскажите, при оплате в долларах с кредитки появилась конвертация? Или используется другой курс?
Чатик говорить, что курс продажный, из приложения на главной. Списало по 26.43
p.s. Посоветуйте, какую карту использовать для покупок у китайцев? Приват, А-банк по курсам самый приятный?
Размер имеет значение.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:50
2XL написав:
Подскажите, при оплате в долларах с кредитки появилась конвертация? Или используется другой курс?
Чатик говорить, что курс продажный, из приложения на главной. Списало по 26.43
p.s. Посоветуйте, какую карту использовать для покупок у китайцев? Приват, А-банк по курсам самый приятный?
26.43 ? это что за курс такой. это много даже если есть комиссия за конвертацию. Правильно использовать карту с самым большим кешбеком, он перекроет разницу на курсах.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:54
Alfa_Bank написав: adimka написав:
А по 200 орехов за расчеты - тоже только грн карты?
У супруги такое предложение есть, но почему-то правила на IPhone не открываются.
Можно в личку условия?
Добрый день. Какую акцию вы имеете ввиду?
200 Cash'U за разрахунки.
С картинкой Black Friday.
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adimka
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:56
EvgCapp написав:
Так в голд-статусе такой категории нет как и виномаркетов, и, кстати, проценты по остальным немного другие
"хлеба и зрелищ" дают небожителям
Дивно, в мене в голді 5% вино 10% онлайн відео. Хоча я би швидше за ремонт, аптеку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:56
Faceless написав:
Дивлячись на мій список в голді зовсім не виникає стимулу до платини...
Як завантажити сюди картинку. Вибираю файл из компьютера - открить - а далі що тиснути? Раніше просто було.
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