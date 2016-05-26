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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7821782278237824

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:14

Карамболь

ставите лимит на покупку 1 грн, покупаете что-то, получаете отлуп и на горячке узнаете мсс (делал так в моне) :)
demichh
 
Повідомлень: 2157
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Подякували: 112 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:23

  clientage написав:Отак сделаю
т.к. там есть лимит на бонусы 500грн, то закину 10К на Сбер под 10% и буду дергать онлайн на Ультру при каждой покупке. Как там щас в апликухе работает списание на Пакетную: оПлайн- или таки ёПлайн- ? :wink:

Онлайн.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 01 лис, 2019 14:40, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 7512
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 642 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:32

Даже и не предполагал, что могут так различаться категории у разных клиентов.
Порадовался и погрустил по поводу 2% на ремонт. Где ж они были в августе-сентябре, когда я ремонт делал? :)

Смотрю, у меня с Faceless кино и бензин перепутаны: у него 2% кино, 3% азс, у меня - наоборот :)
В общем, альфабанковский корезоид не дает скучать...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:34

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Отак сделаю
т.к. там есть лимит на бонусы 500грн, то закину 10К на Сбер под 10% и буду дергать онлайн на Ультру при каждой покупке. Как там щас в апликухе работает списание на Пакетную: оПлайн- или таки ёПлайн- ? :wink:

Он-лайн.

Дякую

ПС. онлайн слитно пишется :P :P :P
ППС. А офлайн или оффлайн и так и так правильно :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:40

  clientage написав:Дякую

ПС. онлайн слитно пишется :P :P :P
ППС. А офлайн или оффлайн и так и так правильно :P

И вам дякую)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7512
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 642 раз.
 
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  #<1 ... 7821782278237824
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