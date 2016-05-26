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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:14
ставите лимит на покупку 1 грн, покупаете что-то, получаете отлуп и на горячке узнаете мсс (делал так в моне)
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demichh
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:23
clientage написав:
Отак сделаю
т.к. там есть лимит на бонусы 500грн, то закину 10К на Сбер под 10% и буду дергать онлайн на Ультру при каждой покупке. Как там щас в апликухе работает списание на Пакетную: оПлайн- или таки ёПлайн- ?
Онлайн.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в П'ят 01 лис, 2019 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:32
Даже и не предполагал, что могут так различаться категории у разных клиентов.
Порадовался и погрустил по поводу 2% на ремонт. Где ж они были в августе-сентябре, когда я ремонт делал?
Смотрю, у меня с Faceless кино и бензин перепутаны: у него 2% кино, 3% азс, у меня - наоборот
В общем, альфабанковский корезоид не дает скучать...
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Искатель
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:34
Alfa_Bank написав: clientage написав:
Отак сделаю
т.к. там есть лимит на бонусы 500грн, то закину 10К на Сбер под 10% и буду дергать онлайн на Ультру при каждой покупке. Как там щас в апликухе работает списание на Пакетную: оПлайн- или таки ёПлайн- ?
Он-лайн.
Дякую
ПС. онлайн слитно пишется
ППС. А офлайн или оффлайн и так и так правильно
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:40
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Alfa_Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 7512
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 642 раз.
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