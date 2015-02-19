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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7822782378247825>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:14

Карамболь

ставите лимит на покупку 1 грн, покупаете что-то, получаете отлуп и на горячке узнаете мсс (делал так в моне) :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:23

  clientage написав:Отак сделаю
т.к. там есть лимит на бонусы 500грн, то закину 10К на Сбер под 10% и буду дергать онлайн на Ультру при каждой покупке. Как там щас в апликухе работает списание на Пакетную: оПлайн- или таки ёПлайн- ? :wink:

Онлайн.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 01 лис, 2019 14:40, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:32

Даже и не предполагал, что могут так различаться категории у разных клиентов.
Порадовался и погрустил по поводу 2% на ремонт. Где ж они были в августе-сентябре, когда я ремонт делал? :)

Смотрю, у меня с Faceless кино и бензин перепутаны: у него 2% кино, 3% азс, у меня - наоборот :)
В общем, альфабанковский корезоид не дает скучать...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:34

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Отак сделаю
т.к. там есть лимит на бонусы 500грн, то закину 10К на Сбер под 10% и буду дергать онлайн на Ультру при каждой покупке. Как там щас в апликухе работает списание на Пакетную: оПлайн- или таки ёПлайн- ? :wink:

Он-лайн.

Дякую

ПС. онлайн слитно пишется :P :P :P
ППС. А офлайн или оффлайн и так и так правильно :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:40

  clientage написав:Дякую

ПС. онлайн слитно пишется :P :P :P
ППС. А офлайн или оффлайн и так и так правильно :P

И вам дякую)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:58

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Подскажите, при оплате в долларах с кредитки появилась конвертация? Или используется другой курс?
Чатик говорить, что курс продажный, из приложения на главной. Списало по 26.43
p.s. Посоветуйте, какую карту использовать для покупок у китайцев? Приват, А-банк по курсам самый приятный?

Добрый день. Укажите последние цифры карты, дату и время операции, проверю.
Вам в личку раньше всех отправил. Номер карты, дату и сумму. Время в выписке мобильного приложения не указывается. Нет в этот день это единственная операция.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:08

  2XL написав:
Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Подскажите, при оплате в долларах с кредитки появилась конвертация? Или используется другой курс?
Чатик говорить, что курс продажный, из приложения на главной. Списало по 26.43
p.s. Посоветуйте, какую карту использовать для покупок у китайцев? Приват, А-банк по курсам самый приятный?

Добрый день. Укажите последние цифры карты, дату и время операции, проверю.
Вам в личку раньше всех отправил. Номер карты, дату и сумму. Время в выписке мобильного приложения не указывается. Нет в этот день это единственная операция.

Видела, взяла в работу. Отпишусь. Предварительно, там расчет с применением DCC.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:45

Подскажите, установка ПІН-коду в мобильном приложении в пакете Ультра бесплатно?
в тарифах нашел только Зміна ПІН-коду в банкоматах - 5 грн.

В Альфе все что не указано бесплатно?
userdep
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:27

Re: Альфа-Банк

Перше встановлення - безкоштовне. Всі наступні по 5 грн.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:44

  Faceless написав:Зображення


у меня всё наоброт:

1) у меня такси нету
2) Онлайн видео - 2% (Это мамба, mail.ru - терминал). Прошлом месяце было 10%. Подойдет для Богдана Яременко :)
3) солодощi - 10%
4) Аптеки нету
5) есть Алибаба - 3%. Кому презы заказать из китая? :)
6) косметика 2%
7) зализные кассы есть - 5%


Зображення
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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