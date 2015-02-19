clientage написав:Отак сделаю т.к. там есть лимит на бонусы 500грн, то закину 10К на Сбер под 10% и буду дергать онлайн на Ультру при каждой покупке. Как там щас в апликухе работает списание на Пакетную: оПлайн- или таки ёПлайн- ?
Онлайн.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 01 лис, 2019 14:40, всього редагувалось 1 раз.
clientage написав:Отак сделаю т.к. там есть лимит на бонусы 500грн, то закину 10К на Сбер под 10% и буду дергать онлайн на Ультру при каждой покупке. Как там щас в апликухе работает списание на Пакетную: оПлайн- или таки ёПлайн- ?
Он-лайн.
Дякую
ПС. онлайн слитно пишется ППС. А офлайн или оффлайн и так и так правильно
2XL написав:Подскажите, при оплате в долларах с кредитки появилась конвертация? Или используется другой курс? Чатик говорить, что курс продажный, из приложения на главной. Списало по 26.43 p.s. Посоветуйте, какую карту использовать для покупок у китайцев? Приват, А-банк по курсам самый приятный?
Добрый день. Укажите последние цифры карты, дату и время операции, проверю.
Вам в личку раньше всех отправил. Номер карты, дату и сумму. Время в выписке мобильного приложения не указывается. Нет в этот день это единственная операция.
2XL написав:Подскажите, при оплате в долларах с кредитки появилась конвертация? Или используется другой курс? Чатик говорить, что курс продажный, из приложения на главной. Списало по 26.43 p.s. Посоветуйте, какую карту использовать для покупок у китайцев? Приват, А-банк по курсам самый приятный?
Добрый день. Укажите последние цифры карты, дату и время операции, проверю.
Вам в личку раньше всех отправил. Номер карты, дату и сумму. Время в выписке мобильного приложения не указывается. Нет в этот день это единственная операция.
Видела, взяла в работу. Отпишусь. Предварительно, там расчет с применением DCC.
1) у меня такси нету 2) Онлайн видео - 2% (Это мамба, mail.ru - терминал). Прошлом месяце было 10%. Подойдет для Богдана Яременко 3) солодощi - 10% 4) Аптеки нету 5) есть Алибаба - 3%. Кому презы заказать из китая? 6) косметика 2% 7) зализные кассы есть - 5%
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику? https://forum.finance.ua/topic225078.html