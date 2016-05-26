Похоже вы конфеток в прошлом месяце объелись, вот вам и урезали эту категорию
А у меня бензуса нема
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:51
Re: Альфа-Банк
Похоже вы конфеток в прошлом месяце объелись, вот вам и урезали эту категорию
А у меня бензуса нема
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:26
я тоже заметил, что по интересным мне категориям уже 3-й месяц нет никаких предложений, так что 3-й месяц на моих операциях зарабатывает другой банк, а карта Альфы отдыхает...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:38
Re: Альфа-Банк
Поскольку тут ремонт, как я понял, часто бывает, может кто скажет мсс эпицентра на Берковецкой? Юнекс 20% в строительных предложил
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:41
Подскажите, может быть овердрафт, если после перевода на Ультру через Р2Р другого банка (в мобильном приложении в подобии выписки сумма указана с минусом) сразу переводить на Сейф ?
Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:47
2-3% - чтобы заработать надо, то заправить от 3000 литров.
В моно было 10% какая-то новая заправка.
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 01 лис, 2019 17:54, всього редагувалось 1 раз.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:54
Да Алла считает это овердрафтом и в тот же вечер с сейфа снимет все "взад". Других неприятностей (санкций) это не вызовет. Если хотите чтобы проценты начислялись со следующего раб.дня - используйте не сейф а сбер.счет. С него овер взад не списываеЦЦа
Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:06
Re: Альфа-Банк
Видела, взяла в работу. Отпишусь. Предварительно, там расчет с применением DCC.[/quote]Это paypal свеже добавленную карту пустил по своей конвертации?
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:07
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