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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7822782378247825

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:51

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:у меня всё наоброт

Похоже вы конфеток в прошлом месяце объелись, вот вам и урезали эту категорию :)
А у меня бензуса нема
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:26

  clientage написав:
  proftpd66 написав:у меня всё наоброт

Похоже вы конфеток в прошлом месяце объелись, вот вам и урезали эту категорию :)
А у меня бензуса нема

я тоже заметил, что по интересным мне категориям уже 3-й месяц нет никаких предложений, так что 3-й месяц на моих операциях зарабатывает другой банк, а карта Альфы отдыхает... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:38

Re: Альфа-Банк

Поскольку тут ремонт, как я понял, часто бывает, может кто скажет мсс эпицентра на Берковецкой? Юнекс 20% в строительных предложил
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:41

Подскажите, может быть овердрафт, если после перевода на Ультру через Р2Р другого банка (в мобильном приложении в подобии выписки сумма указана с минусом) сразу переводить на Сейф ?
userdep
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:47

  clientage написав:А у меня бензуса нема


2-3% - чтобы заработать надо, то заправить от 3000 литров.

В моно было 10% какая-то новая заправка.
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 01 лис, 2019 17:54, всього редагувалось 1 раз.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:54

  userdep написав:Подскажите, может быть овердрафт, если после перевода на Ультру через Р2Р другого банка (в мобильном приложении в подобии выписки сумма указана с минусом) сразу переводить на Сейф ?

Да Алла считает это овердрафтом и в тот же вечер с сейфа снимет все "взад". Других неприятностей (санкций) это не вызовет. Если хотите чтобы проценты начислялись со следующего раб.дня - используйте не сейф а сбер.счет. С него овер взад не списываеЦЦа
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:06

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  2XL написав:
Alfa_Bank написав:[quote="4783752:2XL"]Подскажите, при оплате в долларах с кредитки появилась конвертация? Или используется другой курс?
Чатик говорить, что курс продажный, из приложения на главной. Списало по 26.43
p.s. Посоветуйте, какую карту использовать для покупок у китайцев? Приват, А-банк по курсам самый приятный?

Добрый день. Укажите последние цифры карты, дату и время операции, проверю.
Вам в личку раньше всех отправил. Номер карты, дату и сумму. Время в выписке мобильного приложения не указывается. Нет в этот день это единственная операция.

Видела, взяла в работу. Отпишусь. Предварительно, там расчет с применением DCC.[/quote]Это paypal свеже добавленную карту пустил по своей конвертации?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:07

  Alex_ki написав:Поскольку тут ремонт, как я понял, часто бывает, может кто скажет мсс эпицентра на Берковецкой? Юнекс 20% в строительных предложил

Эпик 5211 как правило,но там много касс/терминалов :wink:
Леруа 5200
Мизантрóп
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