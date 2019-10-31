RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7823782478257826

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:52

Alfa_Bank, подскажите пож. А по акции для карт visa, где за 8 любых покупок дают 150 орехов, нужно именно пластиком платить или оплата токенизированной картой visa в телефоне тоже учитывается?
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 723
З нами з: 04.04.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:24

  Skiw написав:Alfa_Bank, подскажите пож. А по акции для карт visa, где за 8 любых покупок дают 150 орехов, нужно именно пластиком платить или оплата токенизированной картой visa в телефоне тоже учитывается?

Може 5 платежів?
Кочевник
 
Повідомлень: 1044
З нами з: 16.02.17
Подякував: 181 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:54

Re: Альфа-Банк

Кочевник написав:[
Може 5 платежів?

По цій 8.
Zochan
 
Повідомлень: 324
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:05

Re: Альфа-Банк

А горіхів 200? Бо в мене 150 за 5 платежів.
Кочевник
 
Повідомлень: 1044
З нами з: 16.02.17
Подякував: 181 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:27

Re: Альфа-Банк

Альфа-Банк, проясните пожалуйста, ситуацию с акцией по расчетам картой Visa через GooglePay. Было как минимум два этапа акции, первый до 13/09, второй до 13/10. По первому этапу вопросов нет, зачислили 100 бонусов. За второй этап акции, который отображался отдельным акционным предложением в AlfaMobile уже после выплаты за первый этап акции, имел собственные сроки и условия, не могу добиться от службы поддержки внятного ответа по двум клиентам. Никакой оговорки в октябрьской акции о невозможности участия в ней клиентов, получивших бонусы за сентябрьскую я не припоминаю, сейчас же условия самоликвидировались и поддержка свободно толкует их по собственному усмотрению.
flawyer
 
Повідомлень: 22
З нами з: 05.01.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:46

  flawyer написав:Альфа-Банк, проясните пожалуйста, ситуацию с акцией по расчетам картой Visa через GooglePay. Было как минимум два этапа акции, первый до 13/09, второй до 13/10. По первому этапу вопросов нет, зачислили 100 бонусов. За второй этап акции, который отображался отдельным акционным предложением в AlfaMobile уже после выплаты за первый этап акции, имел собственные сроки и условия, не могу добиться от службы поддержки внятного ответа по двум клиентам. Никакой оговорки в октябрьской акции о невозможности участия в ней клиентов, получивших бонусы за сентябрьскую я не припоминаю, сейчас же условия самоликвидировались и поддержка свободно толкует их по собственному усмотрению.

Было в условиях и несколько раз здесь обсуждалось (в том числе офпреда был ответ) - только один раз! Несмотря на отображение.
Vorlon
 
Повідомлень: 7402
З нами з: 14.06.13
Подякував: 366 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7823782478257826
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dengon, NDV і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1652, 1653, 1654
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16530 2350840
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лис, 2019 21:47
dengon
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 654, 655, 656
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6554 1524229
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лис, 2019 21:38
alex2013a90
Банк Альянс 1 ... 65, 66, 67
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
662 89180
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лис, 2019 21:02
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16531)
01.11.2019 21:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.