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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:52
Alfa_Bank, подскажите пож. А по акции для карт visa, где за 8 любых покупок дают 150 орехов, нужно именно пластиком платить или оплата токенизированной картой visa в телефоне тоже учитывается?
Skiw
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Skiw
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:24
Skiw написав:
Alfa_Bank, подскажите пож. А по акции для карт visa, где за 8 любых покупок дают 150 орехов, нужно именно пластиком платить или оплата токенизированной картой visa в телефоне тоже учитывается?
Може 5 платежів?
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Кочевник
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:54
Кочевник написав:[
Може 5 платежів?
По цій 8.
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Zochan
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:05
А горіхів 200? Бо в мене 150 за 5 платежів.
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Кочевник
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:27
Альфа-Банк, проясните пожалуйста, ситуацию с акцией по расчетам картой Visa через GooglePay. Было как минимум два этапа акции, первый до 13/09, второй до 13/10. По первому этапу вопросов нет, зачислили 100 бонусов. За второй этап акции, который отображался отдельным акционным предложением в AlfaMobile уже после выплаты за первый этап акции, имел собственные сроки и условия, не могу добиться от службы поддержки внятного ответа по двум клиентам. Никакой оговорки в октябрьской акции о невозможности участия в ней клиентов, получивших бонусы за сентябрьскую я не припоминаю, сейчас же условия самоликвидировались и поддержка свободно толкует их по собственному усмотрению.
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flawyer
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:46
flawyer написав:
Альфа-Банк, проясните пожалуйста, ситуацию с акцией по расчетам картой Visa через GooglePay. Было как минимум два этапа акции, первый до 13/09, второй до 13/10. По первому этапу вопросов нет, зачислили 100 бонусов. За второй этап акции, который отображался отдельным акционным предложением в AlfaMobile уже после выплаты за первый этап акции, имел собственные сроки и условия, не могу добиться от службы поддержки внятного ответа по двум клиентам. Никакой оговорки в октябрьской акции о невозможности участия в ней клиентов, получивших бонусы за сентябрьскую я не припоминаю, сейчас же условия самоликвидировались и поддержка свободно толкует их по собственному усмотрению.
Было в условиях и несколько раз здесь обсуждалось (в том числе офпреда был ответ) - только один раз! Несмотря на отображение.
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Vorlon
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