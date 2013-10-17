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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:52
Alfa_Bank, подскажите пож. А по акции для карт visa, где за 8 любых покупок дают 150 орехов, нужно именно пластиком платить или оплата токенизированной картой visa в телефоне тоже учитывается?
Skiw
Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:24
Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:54
Re: Альфа-Банк
По цій 8.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:05
Re: Альфа-Банк
А горіхів 200? Бо в мене 150 за 5 платежів.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:27
Re: Альфа-Банк
Альфа-Банк, проясните пожалуйста, ситуацию с акцией по расчетам картой Visa через GooglePay. Было как минимум два этапа акции, первый до 13/09, второй до 13/10. По первому этапу вопросов нет, зачислили 100 бонусов. За второй этап акции, который отображался отдельным акционным предложением в AlfaMobile уже после выплаты за первый этап акции, имел собственные сроки и условия, не могу добиться от службы поддержки внятного ответа по двум клиентам. Никакой оговорки в октябрьской акции о невозможности участия в ней клиентов, получивших бонусы за сентябрьскую я не припоминаю, сейчас же условия самоликвидировались и поддержка свободно толкует их по собственному усмотрению.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:46
Было в условиях и несколько раз здесь обсуждалось (в том числе офпреда был ответ) - только один раз! Несмотря на отображение.
Додано: Суб 02 лис, 2019 09:38
Re: Альфа-Банк
Доброе утро. Вопрос к знатокам деповкладов в Алле. Упали на карту средства по депо,но по выписке из еще не видно. Я могу ими уже пользоваться? Или лучше подождать понедельника,чтобы они отобразились и по выписке?
И если можно,то я могу пополнить другой депозит или Доходный сейф? Заранее спасибо.
Додано: Суб 02 лис, 2019 09:42
Може пользоваться для оплаты картой (покупки, р2р-переводы)
Любые операции по самому картсчету (СЭП, пополняхи Сбера, ДохСейфа) будут проведены в опервремя (в Пн), т.е. например, %% по Сберу начнут тикать со Вт.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 лис, 2019 13:34
Важке питання, підтримка попросила 5 днів на відповідь.
КешЮ клаб - мої акційні пропозиції - отримай 3% кешбек на техніку (період 17.10 - 18.11) оплати кредиткою.
Тут і питання, у мене 2 кредитки, всеодно якою платити?
І ще одне, якщо по кредитці ЕКО платіж буде сформовано 03.11, то я вже можу завтра нею оплатити покупки і буду в пільговому періоді до 03.12? Не нарахує мені комісію?
Дякую добрим не байдужим людям
ПіСь: Підтримка пише що не буде пільгового періоду, я не розумію як це, бо завжди він був (чи може тарифи змінились)
Додано: Суб 02 лис, 2019 14:31
Re: Альфа-Банк
Подскажите пожалуйста, по акции от visa на продукты 5% это не учитывая % от cash'U, или общий процент будет пересчитан?
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