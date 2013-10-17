Rainbow написав:Важке питання, підтримка попросила 5 днів на відповідь.
1. КешЮ клаб - мої акційні пропозиції - отримай 3% кешбек на техніку (період 17.10 - 18.11) оплати кредиткою.
Тут і питання, у мене 2 кредитки, всеодно якою платити?
2. І ще одне, якщо по кредитці ЕКО платіж буде сформовано 03.11, то я вже можу завтра нею оплатити покупки і буду в пільговому періоді до 03.12? Не нарахує мені комісію?
Дякую добрим не байдужим людям
ПіСь: Підтримка пише що не буде пільгового періоду, я не розумію як це, бо завжди він був (чи може тарифи змінились)
1. Любой кредиткой, хоть двумя сразу. Но тока теми, которым начисляют орехи. Вот, например, Эко не получает орехов.
2. Шо за платіж там у вас формується? Еще и на выходных
Ваащето списание 99% покупок попадет в сл. РП уже за день до РД, а если РД попадает на выходные, то вааще -- 146% это сл. РП