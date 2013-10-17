RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7824782578267827

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 14:40

  Rainbow написав:Важке питання, підтримка попросила 5 днів на відповідь.

1. КешЮ клаб - мої акційні пропозиції - отримай 3% кешбек на техніку (період 17.10 - 18.11) оплати кредиткою.
Тут і питання, у мене 2 кредитки, всеодно якою платити?

2. І ще одне, якщо по кредитці ЕКО платіж буде сформовано 03.11, то я вже можу завтра нею оплатити покупки і буду в пільговому періоді до 03.12? Не нарахує мені комісію?

Дякую добрим не байдужим людям :D

ПіСь: Підтримка пише що не буде пільгового періоду, я не розумію як це, бо завжди він був (чи може тарифи змінились)

1. Любой кредиткой, хоть двумя сразу. Но тока теми, которым начисляют орехи. Вот, например, Эко не получает орехов.
2. Шо за платіж там у вас формується? Еще и на выходных :shock:
Ваащето списание 99% покупок попадет в сл. РП уже за день до РД, а если РД попадает на выходные, то вааще -- 146% это сл. РП :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29435
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2356 раз.
Подякували: 3399 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 15:59

clientage
Дякую!
Тоді щоб отримати 3% треба платити картою Максимум(
Rainbow
 
Повідомлень: 2615
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7824782578267827
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, slasva і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 170, 171, 172
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1712 365179
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лис, 2019 16:18
посетитель
А-Банк 1 ... 1390, 1391, 1392
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13919 1935126
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лис, 2019 15:56
greenozon
ОКСІ БАНК 1 ... 11, 12, 13
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
126 29289
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лис, 2019 13:25
rollo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1713)
02.11.2019 16:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.