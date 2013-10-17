Rainbow написав:Важке питання, підтримка попросила 5 днів на відповідь.
1. КешЮ клаб - мої акційні пропозиції - отримай 3% кешбек на техніку (період 17.10 - 18.11) оплати кредиткою. Тут і питання, у мене 2 кредитки, всеодно якою платити?
2. І ще одне, якщо по кредитці ЕКО платіж буде сформовано 03.11, то я вже можу завтра нею оплатити покупки і буду в пільговому періоді до 03.12? Не нарахує мені комісію?
Дякую добрим не байдужим людям
ПіСь: Підтримка пише що не буде пільгового періоду, я не розумію як це, бо завжди він був (чи може тарифи змінились)
1. Любой кредиткой, хоть двумя сразу. Но тока теми, которым начисляют орехи. Вот, например, Эко не получает орехов. 2. Шо за платіж там у вас формується? Еще и на выходных Ваащето списание 99% покупок попадет в сл. РП уже за день до РД, а если РД попадает на выходные, то вааще -- 146% это сл. РП
Сьогодні ми не напишемо вам категорії кешбеку на листопад, адже від 1 листопада вони максимально персоналізовані!
Якщо раніше серед підвищених категорій ти все ніяк не знаходив «свою», то тепер з цим проблем не буде: система щомісяця видаватиме категорії, виходячи з аналізу поведінкової моделі. З таким персональним підходом накопичувати бонуси кеш‘ю стане в рази приємніше, а кешбек виросте до небачених висот.
Круто ми вигадали? Тоді скоріше користуйся та активно примножуй
Ув.Alfa_Bank , прошу пояснить по акции - 5% на супермаркеты от виза: Это касается всех клиентов или только тех у кого в приложении это засветилось? По таким покупкам стандартные орехи в размере 0,5% начисляются? Заранее спасибо
Stringer написав:Ув.Alfa_Bank , прошу пояснить по акции - 5% на супермаркеты от виза: Это касается всех клиентов или только тех у кого в приложении это засветилось? По таким покупкам стандартные орехи в размере 0,5% начисляются? Заранее спасибо
Только тех, у кого засветилось И 0.5% начисляются, вернее уже мне начислилось. Теперь жду до 20 дек. остальные +5% Вот отложил на Сбере 10К спецом для оплаты Ультрой. Ужас как не люблю платить дебеткой, но вот приходится Во втором эке предложили заработать орехов на 150грн за покупку 5 яиц по 2грн/шт
ПС. Мож Максимку сменить на платину? Там годовая абонка 750грн, но есть плюшки под Лаунж. А абонку 60грн/мес я щас полюбэ плачу. Хотяяя на Симе у меня -- супер Лаунж