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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7824782578267827

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 14:40

  Rainbow написав:Важке питання, підтримка попросила 5 днів на відповідь.

1. КешЮ клаб - мої акційні пропозиції - отримай 3% кешбек на техніку (період 17.10 - 18.11) оплати кредиткою.
Тут і питання, у мене 2 кредитки, всеодно якою платити?

2. І ще одне, якщо по кредитці ЕКО платіж буде сформовано 03.11, то я вже можу завтра нею оплатити покупки і буду в пільговому періоді до 03.12? Не нарахує мені комісію?

Дякую добрим не байдужим людям :D

ПіСь: Підтримка пише що не буде пільгового періоду, я не розумію як це, бо завжди він був (чи може тарифи змінились)

1. Любой кредиткой, хоть двумя сразу. Но тока теми, которым начисляют орехи. Вот, например, Эко не получает орехов.
2. Шо за платіж там у вас формується? Еще и на выходных :shock:
Ваащето списание 99% покупок попадет в сл. РП уже за день до РД, а если РД попадает на выходные, то вааще -- 146% это сл. РП :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 15:59

clientage
Дякую!
Тоді щоб отримати 3% треба платити картою Максимум(
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 16:44

  Rainbow написав:Важке питання, підтримка попросила 5 днів на відповідь.

КешЮ клаб - мої акційні пропозиції - отримай 3% кешбек на техніку (період 17.10 - 18.11) оплати кредиткою.
Тут і питання, у мене 2 кредитки, всеодно якою платити?

любою карткою яка приймає участь в кешью. чи в акції написано що потрібно саме кредиткою оплатити?

  Rainbow написав:І ще одне, якщо по кредитці ЕКО платіж буде сформовано 03.11, то я вже можу завтра нею оплатити покупки і буду в пільговому періоді до 03.12? Не нарахує мені комісію?

Дякую добрим не байдужим людям :D

ПіСь: Підтримка пише що не буде пільгового періоду, я не розумію як це, бо завжди він був (чи може тарифи змінились)

РД у вас коли? бо ваше "платіж буде сформовано 03.11" не зовсім зрозуміле.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 16:52

Re: Альфа-Банк

Вот и ответ на вопрос по разным категориям Кешью:
https://www.facebook.com/138535056190329/posts/2610374395673037/

Сьогодні ми не напишемо вам категорії кешбеку на листопад, адже від 1 листопада вони максимально персоналізовані!

Якщо раніше серед підвищених категорій ти все ніяк не знаходив «свою», то тепер з цим проблем не буде: система щомісяця видаватиме категорії, виходячи з аналізу поведінкової моделі.
З таким персональним підходом накопичувати бонуси кеш‘ю стане в рази приємніше, а кешбек виросте до небачених висот.

Круто ми вигадали?
Тоді скоріше користуйся та активно примножуй
STIGA
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 16:59

Ув.Alfa_Bank , прошу пояснить по акции - 5% на супермаркеты от виза:
Это касается всех клиентов или только тех у кого в приложении это засветилось?
По таким покупкам стандартные орехи в размере 0,5% начисляются?
Заранее спасибо
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:11

  Stringer написав:Ув.Alfa_Bank , прошу пояснить по акции - 5% на супермаркеты от виза:
Это касается всех клиентов или только тех у кого в приложении это засветилось?
По таким покупкам стандартные орехи в размере 0,5% начисляются?
Заранее спасибо

Только тех, у кого засветилось
И 0.5% начисляются, вернее уже мне начислилось. Теперь жду до 20 дек. остальные +5%
Вот отложил на Сбере 10К спецом для оплаты Ультрой. Ужас как не люблю платить дебеткой, но вот приходится
Во втором эке предложили заработать орехов на 150грн за покупку 5 яиц по 2грн/шт :lol:

ПС. Мож Максимку сменить на платину? Там годовая абонка 750грн, но есть плюшки под Лаунж. А абонку 60грн/мес я щас полюбэ плачу. Хотяяя на Симе у меня -- супер Лаунж :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:22

Re: Альфа-Банк

кто помнит что отватил офпред на вопрос каким образом увеличено посещение лаунжей с 2 до 10?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:42

Re: Альфа-Банк

мда :) у меня как-то вообще не угадали, ну разве что АЗС

жаль, что продуктовая акция не для всех, кушают, по-моему, все клиенты, всех бы порадовали.
Arien
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