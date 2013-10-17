Arien написав:мда у меня как-то вообще не угадали, ну разве что АЗС
жаль, что продуктовая акция не для всех, кушают, по-моему, все клиенты, всех бы порадовали.
А у меня все наоборот сделали. Платил по кафешкам и АЗС -- зарубили и кафе и АЗС. Но на 2м экке появились кафешки. Зато кино и книги, которым так и не нашел применения есть на всех 2х экках. Шото с таким подходом не совсем понятно кому в рази приємніше стане. Аллюсику шоли? Ну хай не шморгаэ носом, затейница
Такая же ... Не нравится мне эта персонализация и выборочные акции по визе. Этому дала, а этому не дала. Дискриминация
Arien написав:мда у меня как-то вообще не угадали, ну разве что АЗС
жаль, что продуктовая акция не для всех, кушают, по-моему, все клиенты, всех бы порадовали.
А у меня все наоборот сделали. Платил по кафешкам и АЗС -- зарубили и кафе и АЗС. Но на 2м экке появились кафешки. Зато кино и книги, которым так и не нашел применения есть на всех 2х экках. Шото с таким подходом не совсем понятно кому в рази приємніше стане. Аллюсику шоли? Ну хай не шморгаэ носом, затейница
Такая же ... Не нравится мне эта персонализация и выборочные акции по визе. Этому дала, а этому не дала. Дискриминация
Да пофиг, карту на полку да й усьоо с такой фуззи-персонализацией. Моня и Шапито уже знают. Меня пока 5%-акция по продуктам устраивает, а через месяц посмотрим кому там в рази приємніше стане. Я ж не лох 42х летний