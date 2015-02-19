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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7825782678277828

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 18:54

  clientage написав:
  Arien написав:мда :) у меня как-то вообще не угадали, ну разве что АЗС

жаль, что продуктовая акция не для всех, кушают, по-моему, все клиенты, всех бы порадовали.

А у меня все наоборот сделали. Платил по кафешкам и АЗС -- зарубили и кафе и АЗС. Но на 2м экке появились кафешки. Зато кино и книги, которым так и не нашел применения есть на всех 2х экках.
Шото с таким подходом не совсем понятно кому в рази приємніше стане. Аллюсику шоли? Ну хай не шморгаэ носом, затейница :mrgreen:

Такая же ... Не нравится мне эта персонализация и выборочные акции по визе. Этому дала, а этому не дала. Дискриминация :|
rollo
 
Повідомлень: 93
З нами з: 20.10.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:01

  rollo написав:
  clientage написав:
  Arien написав:мда :) у меня как-то вообще не угадали, ну разве что АЗС

жаль, что продуктовая акция не для всех, кушают, по-моему, все клиенты, всех бы порадовали.

А у меня все наоборот сделали. Платил по кафешкам и АЗС -- зарубили и кафе и АЗС. Но на 2м экке появились кафешки. Зато кино и книги, которым так и не нашел применения есть на всех 2х экках.
Шото с таким подходом не совсем понятно кому в рази приємніше стане. Аллюсику шоли? Ну хай не шморгаэ носом, затейница :mrgreen:

Такая же ... Не нравится мне эта персонализация и выборочные акции по визе. Этому дала, а этому не дала. Дискриминация :|

Да пофиг, карту на полку да й усьоо с такой фуззи-персонализацией. Моня и Шапито уже знают. Меня пока 5%-акция по продуктам устраивает, а через месяц посмотрим кому там в рази приємніше стане. Я ж не лох 42х летний :lol: :lol:
Зображення
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 29452
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2356 раз.
Подякували: 3402 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:11

Re: Альфа-Банк

Напомните пожалуйста, если со сбера на выходных скинул часть на пакетную, потом вернул, на эту сумму только со вторника будут %
anis
 
Повідомлень: 1960
З нами з: 22.11.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:08

  Кочевник написав:А горіхів 200? Бо в мене 150 за 5 платежів.

Добрый вечер! У меня вчера тоже была такое предложение, а сегодня в том разделе вообще ничего нет - пишет что ваши предложения уже на подходе, типа ждите. А я сегодня провела сегодня первую покупку своей ультрой в счёт этой акции. Если не трудно - проверьте у себя, плиз :roll:
Кассандра
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Повідомлень: 941
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 131 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:20

  Кассандра написав:
  Кочевник написав:А горіхів 200? Бо в мене 150 за 5 платежів.

Добрый вечер! У меня вчера тоже была такое предложение, а сегодня в том разделе вообще ничего нет - пишет что ваши предложения уже на подходе, типа ждите. А я сегодня провела сегодня первую покупку своей ультрой в счёт этой акции. Если не трудно - проверьте у себя, плиз :roll:

Покупай с Виза выгодно
У меня на месте эта замануха... пока
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29452
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2356 раз.
Подякували: 3402 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:34

clientage а у меня нет. Проверю завтра - может глюк очередной у аллы :roll:
Кассандра
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Повідомлень: 941
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 131 раз.
 
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  #<1 ... 7825782678277828
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