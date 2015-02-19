Альфа-банк,

Arien написав:мда у меня как-то вообще не угадали, ну разве что АЗС
жаль, что продуктовая акция не для всех, кушают, по-моему, все клиенты, всех бы порадовали.
А у меня все наоборот сделали. Платил по кафешкам и АЗС -- зарубили и кафе и АЗС. Но на 2м экке появились кафешки. Зато кино и книги, которым так и не нашел применения есть на всех 2х экках. Шото с таким подходом не совсем понятно кому в рази приємніше стане. Аллюсику шоли? Ну хай не шморгаэ носом, затейница
Такая же ... Не нравится мне эта персонализация и выборочные акции по визе. Этому дала, а этому не дала. Дискриминация
Да пофиг, карту на полку да й усьоо с такой фуззи-персонализацией. Моня и Шапито уже знают. Меня пока 5%-акция по продуктам устраивает, а через месяц посмотрим кому там в рази приємніше стане. Я ж не лох 42х летний
Кочевник написав:А горіхів 200? Бо в мене 150 за 5 платежів.
Добрый вечер! У меня вчера тоже была такое предложение, а сегодня в том разделе вообще ничего нет - пишет что ваши предложения уже на подходе, типа ждите. А я сегодня провела сегодня первую покупку своей ультрой в счёт этой акции. Если не трудно - проверьте у себя, плиз
Кочевник написав:А горіхів 200? Бо в мене 150 за 5 платежів.
Добрый вечер! У меня вчера тоже была такое предложение, а сегодня в том разделе вообще ничего нет - пишет что ваши предложения уже на подходе, типа ждите. А я сегодня провела сегодня первую покупку своей ультрой в счёт этой акции. Если не трудно - проверьте у себя, плиз
Покупай с Виза выгодно У меня на месте эта замануха... пока
Alex_ki написав:Поскольку тут ремонт, как я понял, часто бывает, может кто скажет мсс эпицентра на Берковецкой? Юнекс 20% в строительных предложил
А по какой это карте Юнекс предложил? По "ХочуКа"?
Так. В них іншої немає.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Avatar написав:Опять Алла за свое: тырит мелочь по карманам. Сегодня вдруг списалась абонплата по Fast Card (0.3 дол.), а расшифровка транзакции - за СМС. Да, сам виноват, что не залез отдельно в СМС-обслуживание и не переключил на PUSH. Однако, никаких смс по Fast Card я не получал, все направлялось в Viber. Почему Алла списала деньги за услугу, которую она по-факту не предоставляла?
Теперь продолжение этой эпопеи: 1.11 хочу погасить эту задолженность через валютообмен в приложении, однако открытая карта в долларах не доступна, приложение предлагает открыть новую. Пишу в чат в приложении, меня консультируют, что можно погасить задолженность через отправку платежа по реквизитам с гривневой карты. На уточняющий вопрос "Разве такое возможно?" получаю твердое "Да". Ближе к 14:00 проверяю счет и, естественно, ничего не зачислилось. Пишу снова в чат, где снова уверяют, что все ок и скоро все зачислится. В 18:00 средства не зачислены, пишу в чат по этому поводу и там говорят, что уже передумали и, оказывается, 0,3 доллара можно внести только через кассу. Альфа-банк, 1. Почему банк с легкостью снимает плату за услугу, которую не предоставлял по-факту, а затем делает невозможным погашение данной задолженности в приложении и зазывает в свое отделение (где надо проводить час в очереди по любому вопросу)? При этом, открыть новую валютную карту без задолженности на ней намного проще. 2. Проведите обучение/дообучение Иванки и Нины в вашем контакт-центре по вопросу возможности (вернее, невозможности)погашения задолженности в долларах удаленно.
Востаннє редагувалось Avatar в Нед 03 лис, 2019 17:20, всього редагувалось 1 раз.