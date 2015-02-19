Альфа-банк,

Додано: Нед 03 лис, 2019 17:17

Avatar написав: Опять Алла за свое: тырит мелочь по карманам. Сегодня вдруг списалась абонплата по Fast Card (0.3 дол.), а расшифровка транзакции - за СМС.

Да, сам виноват, что не залез отдельно в СМС-обслуживание и не переключил на PUSH. Однако, никаких смс по Fast Card я не получал, все направлялось в Viber.

Почему Алла списала деньги за услугу, которую она по-факту не предоставляла? Опять Алла за свое: тырит мелочь по карманам. Сегодня вдруг списалась абонплата по Fast Card (0.3 дол.), а расшифровка транзакции - за СМС.Да, сам виноват, что не залез отдельно в СМС-обслуживание и не переключил на PUSH. Однако, никаких смс по Fast Card я не получал, все направлялось в Viber.Почему Алла списала деньги за услугу, которую она по-факту не предоставляла?

Теперь продолжение этой эпопеи:1.11 хочу погасить эту задолженность через валютообмен в приложении, однако открытая карта в долларах не доступна, приложение предлагает открыть новую. Пишу в чат в приложении, меня консультируют, что можно погасить задолженность через отправку платежа по реквизитам с гривневой карты. На уточняющий вопрос "Разве такое возможно?" получаю твердое "Да".Ближе к 14:00 проверяю счет и, естественно, ничего не зачислилось.Пишу снова в чат, где снова уверяют, что все ок и скоро все зачислится.В 18:00 средства не зачислены, пишу в чат по этому поводу и там говорят, что уже передумали и, оказывается, 0,3 доллара можно внести только через кассу.1. Почему банк с легкостью снимает плату за услугу, которую не предоставлял по-факту, а затем делает невозможным погашение данной задолженности в приложении и зазывает в свое отделение (где надо проводить час в очереди по любому вопросу)? При этом, открыть новую валютную карту без задолженности на ней намного проще.2. Проведите обучение/дообучение Иванки и Нины в вашем контакт-центре по вопросу возможности (вернее, невозможности)погашения задолженности в долларах удаленно.