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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 08:25
userdep написав:
Подскажите, где можно посмотреть регламент проведения операций зачисления и время доступности средств на счету и на карте физлица в Альфа банке.
Добрый день. Уточните какой канал пополнения вас интересует, подскажу.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 08:27
Skiw написав:
Alfa_Bank, подскажите пож. А по акции для карт visa, где за 8 любых покупок дают 150 орехов, нужно именно пластиком платить или оплата токенизированной картой visa в телефоне тоже учитывается?
Добрый день. Учитывается.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 08:36
Rainbow написав:
Важке питання, підтримка попросила 5 днів на відповідь.
КешЮ клаб - мої акційні пропозиції - отримай 3% кешбек на техніку (період 17.10 - 18.11) оплати кредиткою.
Тут і питання, у мене 2 кредитки, всеодно якою платити?
І ще одне, якщо по кредитці ЕКО платіж буде сформовано 03.11, то я вже можу завтра нею оплатити покупки і буду в пільговому періоді до 03.12? Не нарахує мені комісію?
Дякую добрим не байдужим людям
ПіСь: Підтримка пише що не буде пільгового періоду, я не розумію як це, бо завжди він був (чи може тарифи змінились)
Доброго дня. В смс з акційною пропозицією вказано, якою карткою необхідно оплачувати, щоб отримати кешбек 3%. 3.11.19 - вихідний, РД в даному випадку - 1.11.2019. Якщо все погасили і будете здійснювати нові покупки, то вони будуть в пільговому періоді.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 08:39
anis написав:
Подскажите пожалуйста, по акции от visa на продукты 5% это не учитывая % от cash'U, или общий процент будет пересчитан?
Добрый день. Обычные бонусы кешью не учитываются.
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