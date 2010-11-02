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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7826782778287829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 08:25

  userdep написав:Подскажите, где можно посмотреть регламент проведения операций зачисления и время доступности средств на счету и на карте физлица в Альфа банке.

Добрый день. Уточните какой канал пополнения вас интересует, подскажу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 08:27

  Skiw написав:Alfa_Bank, подскажите пож. А по акции для карт visa, где за 8 любых покупок дают 150 орехов, нужно именно пластиком платить или оплата токенизированной картой visa в телефоне тоже учитывается?

Добрый день. Учитывается.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7517
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 642 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 08:36

  Rainbow написав:Важке питання, підтримка попросила 5 днів на відповідь.

КешЮ клаб - мої акційні пропозиції - отримай 3% кешбек на техніку (період 17.10 - 18.11) оплати кредиткою.
Тут і питання, у мене 2 кредитки, всеодно якою платити?

І ще одне, якщо по кредитці ЕКО платіж буде сформовано 03.11, то я вже можу завтра нею оплатити покупки і буду в пільговому періоді до 03.12? Не нарахує мені комісію?

Дякую добрим не байдужим людям :D


ПіСь: Підтримка пише що не буде пільгового періоду, я не розумію як це, бо завжди він був (чи може тарифи змінились)

Доброго дня. В смс з акційною пропозицією вказано, якою карткою необхідно оплачувати, щоб отримати кешбек 3%. 3.11.19 - вихідний, РД в даному випадку - 1.11.2019. Якщо все погасили і будете здійснювати нові покупки, то вони будуть в пільговому періоді.
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Повідомлень: 7517
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 08:39

  anis написав:Подскажите пожалуйста, по акции от visa на продукты 5% это не учитывая % от cash'U, или общий процент будет пересчитан?

Добрый день. Обычные бонусы кешью не учитываются.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7517
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 642 раз.
 
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