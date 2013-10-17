|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 08:25
userdep написав:
Подскажите, где можно посмотреть регламент проведения операций зачисления и время доступности средств на счету и на карте физлица в Альфа банке.
Добрый день. Уточните какой канал пополнения вас интересует, подскажу.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7522
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 642 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 04 лис, 2019 08:27
Skiw написав:
Alfa_Bank, подскажите пож. А по акции для карт visa, где за 8 любых покупок дают 150 орехов, нужно именно пластиком платить или оплата токенизированной картой visa в телефоне тоже учитывается?
Добрый день. Учитывается.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7522
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 642 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 04 лис, 2019 08:36
Rainbow написав:
Важке питання, підтримка попросила 5 днів на відповідь.
КешЮ клаб - мої акційні пропозиції - отримай 3% кешбек на техніку (період 17.10 - 18.11) оплати кредиткою.
Тут і питання, у мене 2 кредитки, всеодно якою платити?
І ще одне, якщо по кредитці ЕКО платіж буде сформовано 03.11, то я вже можу завтра нею оплатити покупки і буду в пільговому періоді до 03.12? Не нарахує мені комісію?
Дякую добрим не байдужим людям
ПіСь: Підтримка пише що не буде пільгового періоду, я не розумію як це, бо завжди він був (чи може тарифи змінились)
Доброго дня. В смс з акційною пропозицією вказано, якою карткою необхідно оплачувати, щоб отримати кешбек 3%. 3.11.19 - вихідний, РД в даному випадку - 1.11.2019. Якщо все погасили і будете здійснювати нові покупки, то вони будуть в пільговому періоді.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7522
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 642 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 04 лис, 2019 08:39
anis написав:
Подскажите пожалуйста, по акции от visa на продукты 5% это не учитывая % от cash'U, или общий процент будет пересчитан?
Добрый день. Обычные бонусы кешью не учитываются.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7522
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 642 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 04 лис, 2019 08:45
mephala написав:
кто помнит что отватил офпред на вопрос каким образом увеличено посещение лаунжей с 2 до 10?
mephala, добрый день. Количество визитов по нашим картам увеличено по индивидуальному соглашению с партнером. В приложении они уже отображаются.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7522
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 642 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 04 лис, 2019 08:57
anis написав:
Напомните пожалуйста, если со сбера на выходных скинул часть на пакетную, потом вернул, на эту сумму только со вторника будут %
Добрый день. Со вторника.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7522
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 642 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 04 лис, 2019 09:05
Avatar написав: Avatar написав:
Опять Алла за свое: тырит мелочь по карманам. Сегодня вдруг списалась абонплата по Fast Card (0.3 дол.), а расшифровка транзакции - за СМС.
Да, сам виноват, что не залез отдельно в СМС-обслуживание и не переключил на PUSH. Однако, никаких смс по Fast Card я не получал, все направлялось в Viber.
Почему Алла списала деньги за услугу, которую она по-факту не предоставляла?
Теперь продолжение этой эпопеи:
1.11 хочу погасить эту задолженность через валютообмен в приложении, однако открытая карта в долларах не доступна, приложение предлагает открыть новую. Пишу в чат в приложении, меня консультируют, что можно погасить задолженность через отправку платежа по реквизитам с гривневой карты. На уточняющий вопрос "Разве такое возможно?" получаю твердое "Да".
Ближе к 14:00 проверяю счет и, естественно, ничего не зачислилось.
Пишу снова в чат, где снова уверяют, что все ок и скоро все зачислится.
В 18:00 средства не зачислены, пишу в чат по этому поводу и там говорят, что уже передумали и, оказывается, 0,3 доллара можно внести только через кассу.Альфа-банк,
1. Почему банк с легкостью снимает плату за услугу, которую не предоставлял по-факту, а затем делает невозможным погашение данной задолженности в приложении и зазывает в свое отделение (где надо проводить час в очереди по любому вопросу)? При этом, открыть новую валютную карту без задолженности на ней намного проще.
2. Проведите обучение/дообучение Иванки и Нины в вашем контакт-центре по вопросу возможности (вернее, невозможности)погашения задолженности в долларах удаленно.
Добрый день. Если по карте ФастКард существует несанкционированная задолженность, то она не подтягивается для проведения валютообмена. Пополнить такую карту можно в кассе банка или через SWIFT. Чат проверяю.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7522
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 642 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:25
Шановне панство, а что-бы получить 10 лаунджей по тревелу, нужно выполнять условия 5к трат?
-
Prospero
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 20.01.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:36
Prospero написав:
Шановне панство, а что-бы получить 10 лаунджей по тревелу, нужно выполнять условия 5к трат?
Добрый день. С 11.10.19 для КК Альфа Travel необходимо сделать покупки на общую сумму от 10 000 за период 30+10 календарных дней до вылета.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7522
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 642 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:37
Шановна пані-представитель Alfa_Bank, в индивидуальных предложениях по Maximum Platinum вижу спецпредложение 200 орехов за 20 000 (Акция Черная Пятница) рассчетов. В детальных условиях довольно нечетко написано, что может еще прийти смс с 4мя цифрами карты, по которой собственно эта акация и будет применима. Можете, плиз, уточнить, являеться ли смс обязательным? Достаточно ли наличия акции только в альфа-мобайл? По сути по одной из карт я уже выполнил условия в 20к, но смс еще не приходило
-
Prospero
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 20.01.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35381
|4377001
|
|
|6560
|1525252
|
|
|116
|29796
|
|