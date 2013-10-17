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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:45
Prospero написав:
Шановна пані-представитель Alfa_Bank, в индивидуальных предложениях по Maximum Platinum вижу спецпредложение 200 орехов за 20 000 (Акция Черная Пятница) рассчетов. В детальных условиях довольно нечетко написано, что может еще прийти смс с 4мя цифрами карты, по которой собственно эта акация и будет применима. Можете, плиз, уточнить, являеться ли смс обязательным? Достаточно ли наличия акции только в альфа-мобайл? По сути по одной из карт я уже выполнил условия в 20к, но смс еще не приходило
Рассылка будет сегодня, если условия выполнили с нужной карты, будет начислен бонус.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 11:08
clientage написав:
ПС. Мож Максимку сменить на платину? Там годовая абонка 750грн, но есть плюшки под Лаунж. А абонку 60грн/мес я щас полюбэ плачу. Хотяяя на Симе у меня -- супер Лаунж
По платине еще каждый месяц стабильно списывают ровно 10.50 за "готівкові операції" которых отродясь небыло. При этом сапорт адово морозиться каждый раз в попытках объяснить происхождение этих комиссий
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Додано: Пон 04 лис, 2019 11:15
Prospero написав: clientage написав:
ПС. Мож Максимку сменить на платину? Там годовая абонка 750грн, но есть плюшки под Лаунж. А абонку 60грн/мес я щас полюбэ плачу. Хотяяя на Симе у меня -- супер Лаунж
По платине еще каждый месяц стабильно списывают ровно 10.50 за "готівкові операції" которых отродясь небыло. При этом сапорт адово морозиться каждый раз в попытках объяснить происхождение этих комиссий
Дайте номер счета, проверю.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 11:20
почему у всех есть акция по 150 орехов, а у меня нету?
почему на канцелярию сделали 2%, а не 20%?
зачем мне дали на животных 10%?
у меня нет хомяков ... зачем?
зачем двали на химчистку ... у меня стиралка
ни чего нельзя выбрать
дали бы хотябы на кафе процентов 20%, а то непонятно где карту использовать ...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Пон 04 лис, 2019 11:25
Зачем, зачем... Так нуна, о ваших потребностях заботится Альфа Диджитал. Купите хомяка в конце концофф))
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 04 лис, 2019 11:34
нужно уже создавать сайт чтобы люди могли "меняться" нужными бонусами
т.е чтобы человек которому дали 20% на животных мог лекго найти человека которому дали 20% на ремонт. А то походу банки не бонусы предлагают а какуюто замануху.
платешь 200 грн за обслуживание карты - а с такими бонусами она превращается в тыкву
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Пон 04 лис, 2019 11:45
КардШаринг шагает по планете. Мона будет расшерить, например, на 5к свою карту для Васи на зоо, а он в ответ свои 5к на цемент
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 04 лис, 2019 11:50
Alfa_Bank написав: mephala написав:
кто помнит что отватил офпред на вопрос каким образом увеличено посещение лаунжей с 2 до 10?
mephala, добрый день. Количество визитов по нашим картам увеличено по индивидуальному соглашению с партнером. В приложении они уже отображаются.
10 посещений то отображаются но меня смутило что у меня в кабинете пишет что у меня карта Signature. это норм?
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Додано: Пон 04 лис, 2019 11:56
clientage написав:
КардШаринг шагает по планете. Мона будет расшерить, например, на 5к свою карту для Васи на зоо, а он в ответ свои 5к на цемент
Ты должен быть очень дружен с Васей
Иначе ты то расшаришь, а он забудет
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Додано: Пон 04 лис, 2019 12:00
Alfa_Bank написав: mephala написав:
кто помнит что отватил офпред на вопрос каким образом увеличено посещение лаунжей с 2 до 10?
mephala, добрый день. Количество визитов по нашим картам увеличено по индивидуальному соглашению с партнером. В приложении они уже отображаются.
Это касается и Максимум Платинум? И что по тратам по этой карте?
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