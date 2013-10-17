RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7828782978307831>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 10:45

  Prospero написав:Шановна пані-представитель Alfa_Bank, в индивидуальных предложениях по Maximum Platinum вижу спецпредложение 200 орехов за 20 000 (Акция Черная Пятница) рассчетов. В детальных условиях довольно нечетко написано, что может еще прийти смс с 4мя цифрами карты, по которой собственно эта акация и будет применима. Можете, плиз, уточнить, являеться ли смс обязательным? Достаточно ли наличия акции только в альфа-мобайл? По сути по одной из карт я уже выполнил условия в 20к, но смс еще не приходило

Рассылка будет сегодня, если условия выполнили с нужной карты, будет начислен бонус.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7523
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:08

  clientage написав:ПС. Мож Максимку сменить на платину? Там годовая абонка 750грн, но есть плюшки под Лаунж. А абонку 60грн/мес я щас полюбэ плачу. Хотяяя на Симе у меня -- супер Лаунж :lol:
По платине еще каждый месяц стабильно списывают ровно 10.50 за "готівкові операції" которых отродясь небыло. При этом сапорт адово морозиться каждый раз в попытках объяснить происхождение этих комиссий
Prospero
 
Повідомлень: 13
З нами з: 20.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:15

  Prospero написав:
  clientage написав:ПС. Мож Максимку сменить на платину? Там годовая абонка 750грн, но есть плюшки под Лаунж. А абонку 60грн/мес я щас полюбэ плачу. Хотяяя на Симе у меня -- супер Лаунж :lol:
По платине еще каждый месяц стабильно списывают ровно 10.50 за "готівкові операції" которых отродясь небыло. При этом сапорт адово морозиться каждый раз в попытках объяснить происхождение этих комиссий

Дайте номер счета, проверю.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7523
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:20

почему у всех есть акция по 150 орехов, а у меня нету?
почему на канцелярию сделали 2%, а не 20%?
зачем мне дали на животных 10%?
у меня нет хомяков ... зачем?
зачем двали на химчистку ... у меня стиралка
ни чего нельзя выбрать
дали бы хотябы на кафе процентов 20%, а то непонятно где карту использовать ...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3198
З нами з: 21.04.11
Подякував: 489 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:25

Re: Альфа-Банк

Зачем, зачем... Так нуна, о ваших потребностях заботится Альфа Диджитал. Купите хомяка в конце концофф))
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29481
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2356 раз.
Подякували: 3408 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:34

нужно уже создавать сайт чтобы люди могли "меняться" нужными бонусами
т.е чтобы человек которому дали 20% на животных мог лекго найти человека которому дали 20% на ремонт. А то походу банки не бонусы предлагают а какуюто замануху.
платешь 200 грн за обслуживание карты - а с такими бонусами она превращается в тыкву
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3198
З нами з: 21.04.11
Подякував: 489 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:45

Re: Альфа-Банк

КардШаринг шагает по планете. Мона будет расшерить, например, на 5к свою карту для Васи на зоо, а он в ответ свои 5к на цемент
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29481
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2356 раз.
Подякували: 3408 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:50

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:кто помнит что отватил офпред на вопрос каким образом увеличено посещение лаунжей с 2 до 10?

mephala, добрый день. Количество визитов по нашим картам увеличено по индивидуальному соглашению с партнером. В приложении они уже отображаются.

10 посещений то отображаются но меня смутило что у меня в кабинете пишет что у меня карта Signature. это норм?
mephala
 
Повідомлень: 5826
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:56

  clientage написав:КардШаринг шагает по планете. Мона будет расшерить, например, на 5к свою карту для Васи на зоо, а он в ответ свои 5к на цемент

Ты должен быть очень дружен с Васей
Иначе ты то расшаришь, а он забудет :)
curiousobro
 
Повідомлень: 2404
З нами з: 21.07.17
Подякував: 44 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:00

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:кто помнит что отватил офпред на вопрос каким образом увеличено посещение лаунжей с 2 до 10?

mephala, добрый день. Количество визитов по нашим картам увеличено по индивидуальному соглашению с партнером. В приложении они уже отображаются.

Это касается и Максимум Платинум? И что по тратам по этой карте?
rollo
 
Повідомлень: 94
З нами з: 20.10.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7828782978307831>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs, BankAlliance, ingtrans, kianushkolosov, Vint, vitaliy1111 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1394, 1395, 1396
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13950 1938981
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лис, 2019 12:19
kreuz
ОКСІ БАНК 1 ... 10, 11, 12
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
117 29876
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лис, 2019 12:03
rollo
Банк Альянс 1 ... 66, 67, 68
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
673 90443
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лис, 2019 12:00
BankAlliance

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78303)
04.11.2019 12:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.