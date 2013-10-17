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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7828782978307831

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:09

Alfa_Bank, предлагаю Диджитал внедрить КБ-конструктор, где бы юзер сам мог сварганить свой пакет КБ. Например, мона ввести весовые коэфф для категорий, и клиент сам сможет выбрать или одну категорию на всю катушку или 3..5. Т.е. отображаются ВСЕ категории со своими вес коэф в рамках дозволенного
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:27

  clientage написав:Alfa_Bank, предлагаю Диджитал внедрить КБ-конструктор, где бы юзер сам мог сварганить свой пакет КБ. Например, мона ввести весовые коэфф для категорий, и клиент сам сможет выбрать или одну категорию на всю катушку или 3..5. Т.е. отображаются ВСЕ категории со своими вес коэф в рамках дозволенного

Не для того делали персонализацию, чтобы деньги терять :) Рубят категории, который были популярными у человека - вот и вся персонализация.

Такое планировалось еще в моне, ну а первыми стали диджиталы.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:36

Карта Carbon

Скажите, а Альфа-банк сейчас выпускает карту Carbon для водителей, которая, помню, в Укрсоце была?
Если да, то где можно почитать условия и тарифы?
Спасибо.
Искатель
 
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