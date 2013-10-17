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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:09
Alfa_Bank, предлагаю Диджитал внедрить КБ-конструктор, где бы юзер сам мог сварганить свой пакет КБ. Например, мона ввести весовые коэфф для категорий, и клиент сам сможет выбрать или одну категорию на всю катушку или 3..5. Т.е. отображаются ВСЕ категории со своими вес коэф в рамках дозволенного
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:27
Не для того делали персонализацию, чтобы деньги терять Рубят категории, который были популярными у человека - вот и вся персонализация.
Такое планировалось еще в моне, ну а первыми стали диджиталы.
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:36
Карта Carbon
Скажите, а Альфа-банк сейчас выпускает карту Carbon для водителей, которая, помню, в Укрсоце была?
Если да, то где можно почитать условия и тарифы?
Спасибо.
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