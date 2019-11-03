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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7829783078317832>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:09

Alfa_Bank, предлагаю Диджитал внедрить КБ-конструктор, где бы юзер сам мог сварганить свой пакет КБ. Например, мона ввести весовые коэфф для категорий, и клиент сам сможет выбрать или одну категорию на всю катушку или 3..5. Т.е. отображаются ВСЕ категории со своими вес коэф в рамках дозволенного
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:27

  clientage написав:Alfa_Bank, предлагаю Диджитал внедрить КБ-конструктор, где бы юзер сам мог сварганить свой пакет КБ. Например, мона ввести весовые коэфф для категорий, и клиент сам сможет выбрать или одну категорию на всю катушку или 3..5. Т.е. отображаются ВСЕ категории со своими вес коэф в рамках дозволенного

Не для того делали персонализацию, чтобы деньги терять :) Рубят категории, который были популярными у человека - вот и вся персонализация.

Такое планировалось еще в моне, ну а первыми стали диджиталы.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:36

Карта Carbon

Скажите, а Альфа-банк сейчас выпускает карту Carbon для водителей, которая, помню, в Укрсоце была?
Если да, то где можно почитать условия и тарифы?
Спасибо.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:27

  Искатель написав:Скажите, а Альфа-банк сейчас выпускает карту Carbon для водителей, которая, помню, в Укрсоце была?
Если да, то где можно почитать условия и тарифы?
Спасибо.

https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug?refId=MainPageMainMenu
https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug/paket-carbon
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:01

  Alfa_Bank написав:
  Avatar написав:
  Avatar написав:Опять Алла за свое: тырит мелочь по карманам. Сегодня вдруг списалась абонплата по Fast Card (0.3 дол.), а расшифровка транзакции - за СМС.
Да, сам виноват, что не залез отдельно в СМС-обслуживание и не переключил на PUSH. Однако, никаких смс по Fast Card я не получал, все направлялось в Viber.
Почему Алла списала деньги за услугу, которую она по-факту не предоставляла?

Теперь продолжение этой эпопеи:
1.11 хочу погасить эту задолженность через валютообмен в приложении, однако открытая карта в долларах не доступна, приложение предлагает открыть новую. Пишу в чат в приложении, меня консультируют, что можно погасить задолженность через отправку платежа по реквизитам с гривневой карты. На уточняющий вопрос "Разве такое возможно?" получаю твердое "Да".
Ближе к 14:00 проверяю счет и, естественно, ничего не зачислилось.
Пишу снова в чат, где снова уверяют, что все ок и скоро все зачислится.
В 18:00 средства не зачислены, пишу в чат по этому поводу и там говорят, что уже передумали и, оказывается, 0,3 доллара можно внести только через кассу.
Альфа-банк,
1. Почему банк с легкостью снимает плату за услугу, которую не предоставлял по-факту, а затем делает невозможным погашение данной задолженности в приложении и зазывает в свое отделение (где надо проводить час в очереди по любому вопросу)? При этом, открыть новую валютную карту без задолженности на ней намного проще. :D
2. Проведите обучение/дообучение Иванки и Нины в вашем контакт-центре по вопросу возможности (вернее, невозможности)погашения задолженности в долларах удаленно.

Добрый день. Если по карте ФастКард существует несанкционированная задолженность, то она не подтягивается для проведения валютообмена. Пополнить такую карту можно в кассе банка или через SWIFT. Чат проверяю.

Альфа-банк, проверяйте, пожалуйста, свои отписки на контекст сообщения.
Вы мне предлагаете отправить 0.3 доллара через SWIFT, стоимостью 30 дол. минимум?
Повторяю вопрос, в чем заключается сложность разрешить валютообмен при наличии задолженности на карте? Банку же выгодно, что задолженность сразу погасится в таком случае, разве нет?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:02

Alfa PtBlack

Шановні клієнти Альфа!

Підкажіть, чи вдавалося комусь відмовитися від Консьєрж-сервісу в пакеті Платінум Блек? Альфа (КЦ тощо) подає цю послугу як обов'язкову, хоч це прямо суперечить ст. 55 ЗУ "Про банки"... З іншого боку, послуга в тарифах прописана окремим рядком (п. 7) та ніде немає жодного посилання на її обов'язковість. Хіба що там, де сказано про підключення у разі випуску першої картки у гривні, а інакше (першу у євро хіба дозволять?) начебто неможливо...

Чи це марна праця? Будуть кивати на Ультру та й годі?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:03

  wig написав:Avatar
Так и через кассу не выйдет, скорее всего.
Центы у вас не примут, да и продать через нал меньше доллара не получится.
Выход один, купите 100.3 доллара и сотку снимите в кассе.

Все-равно надо идти в их отделение, где постоянно никто не работает...
Алла только и умеет как создавать проблемы и не идти навстречу клиенту.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:05

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:кто помнит что отватил офпред на вопрос каким образом увеличено посещение лаунжей с 2 до 10?

mephala, добрый день. Количество визитов по нашим картам увеличено по индивидуальному соглашению с партнером. В приложении они уже отображаются.

10 посещений то отображаются но меня смутило что у меня в кабинете пишет что у меня карта Signature. это норм?

Да, так и должно отображаться.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:10

  rollo написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:кто помнит что отватил офпред на вопрос каким образом увеличено посещение лаунжей с 2 до 10?

mephala, добрый день. Количество визитов по нашим картам увеличено по индивидуальному соглашению с партнером. В приложении они уже отображаются.

Это касается и Максимум Платинум? И что по тратам по этой карте?

По Максимум Платинум осталось два визита. Необходимо сделать покупки по карте на общую сумму от 5 000 грн (для Visa Platinum) за период 30+10 календарных дней до вылета.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:12

  clientage написав:Alfa_Bank, предлагаю Диджитал внедрить КБ-конструктор, где бы юзер сам мог сварганить свой пакет КБ. Например, мона ввести весовые коэфф для категорий, и клиент сам сможет выбрать или одну категорию на всю катушку или 3..5. Т.е. отображаются ВСЕ категории со своими вес коэф в рамках дозволенного

Спасибо за предложение) Передам.
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