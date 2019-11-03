Alfa_Bank, предлагаю Диджитал внедрить КБ-конструктор, где бы юзер сам мог сварганить свой пакет КБ. Например, мона ввести весовые коэфф для категорий, и клиент сам сможет выбрать или одну категорию на всю катушку или 3..5. Т.е. отображаются ВСЕ категории со своими вес коэф в рамках дозволенного
clientage написав:Alfa_Bank, предлагаю Диджитал внедрить КБ-конструктор, где бы юзер сам мог сварганить свой пакет КБ. Например, мона ввести весовые коэфф для категорий, и клиент сам сможет выбрать или одну категорию на всю катушку или 3..5. Т.е. отображаются ВСЕ категории со своими вес коэф в рамках дозволенного
Не для того делали персонализацию, чтобы деньги терять Рубят категории, который были популярными у человека - вот и вся персонализация.
Такое планировалось еще в моне, ну а первыми стали диджиталы.
Avatar написав:Опять Алла за свое: тырит мелочь по карманам. Сегодня вдруг списалась абонплата по Fast Card (0.3 дол.), а расшифровка транзакции - за СМС. Да, сам виноват, что не залез отдельно в СМС-обслуживание и не переключил на PUSH. Однако, никаких смс по Fast Card я не получал, все направлялось в Viber. Почему Алла списала деньги за услугу, которую она по-факту не предоставляла?
Теперь продолжение этой эпопеи: 1.11 хочу погасить эту задолженность через валютообмен в приложении, однако открытая карта в долларах не доступна, приложение предлагает открыть новую. Пишу в чат в приложении, меня консультируют, что можно погасить задолженность через отправку платежа по реквизитам с гривневой карты. На уточняющий вопрос "Разве такое возможно?" получаю твердое "Да". Ближе к 14:00 проверяю счет и, естественно, ничего не зачислилось. Пишу снова в чат, где снова уверяют, что все ок и скоро все зачислится. В 18:00 средства не зачислены, пишу в чат по этому поводу и там говорят, что уже передумали и, оказывается, 0,3 доллара можно внести только через кассу. Альфа-банк, 1. Почему банк с легкостью снимает плату за услугу, которую не предоставлял по-факту, а затем делает невозможным погашение данной задолженности в приложении и зазывает в свое отделение (где надо проводить час в очереди по любому вопросу)? При этом, открыть новую валютную карту без задолженности на ней намного проще. 2. Проведите обучение/дообучение Иванки и Нины в вашем контакт-центре по вопросу возможности (вернее, невозможности)погашения задолженности в долларах удаленно.
Добрый день. Если по карте ФастКард существует несанкционированная задолженность, то она не подтягивается для проведения валютообмена. Пополнить такую карту можно в кассе банка или через SWIFT. Чат проверяю.
Альфа-банк, проверяйте, пожалуйста, свои отписки на контекст сообщения. Вы мне предлагаете отправить 0.3 доллара через SWIFT, стоимостью 30 дол. минимум? Повторяю вопрос, в чем заключается сложность разрешить валютообмен при наличии задолженности на карте? Банку же выгодно, что задолженность сразу погасится в таком случае, разве нет?
Підкажіть, чи вдавалося комусь відмовитися від Консьєрж-сервісу в пакеті Платінум Блек? Альфа (КЦ тощо) подає цю послугу як обов'язкову, хоч це прямо суперечить ст. 55 ЗУ "Про банки"... З іншого боку, послуга в тарифах прописана окремим рядком (п. 7) та ніде немає жодного посилання на її обов'язковість. Хіба що там, де сказано про підключення у разі випуску першої картки у гривні, а інакше (першу у євро хіба дозволять?) начебто неможливо...
Чи це марна праця? Будуть кивати на Ультру та й годі?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
clientage написав:Alfa_Bank, предлагаю Диджитал внедрить КБ-конструктор, где бы юзер сам мог сварганить свой пакет КБ. Например, мона ввести весовые коэфф для категорий, и клиент сам сможет выбрать или одну категорию на всю катушку или 3..5. Т.е. отображаются ВСЕ категории со своими вес коэф в рамках дозволенного