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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 14:15
Avatar написав:Альфа-банк,
проверяйте, пожалуйста, свои отписки на контекст сообщения.
Вы мне предлагаете отправить 0.3 доллара через SWIFT, стоимостью 30 дол. минимум?
Повторяю вопрос, в чем заключается сложность разрешить валютообмен при наличии задолженности на карте? Банку же выгодно, что задолженность сразу погасится в таком случае, разве нет?
Пока это не реализовано, но в планах есть.
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