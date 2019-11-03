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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7829783078317832

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:15

  Avatar написав:Альфа-банк, проверяйте, пожалуйста, свои отписки на контекст сообщения.
Вы мне предлагаете отправить 0.3 доллара через SWIFT, стоимостью 30 дол. минимум?
Повторяю вопрос, в чем заключается сложность разрешить валютообмен при наличии задолженности на карте? Банку же выгодно, что задолженность сразу погасится в таком случае, разве нет?

Пока это не реализовано, но в планах есть.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:30

  Alfa_Bank написав:
  Prospero написав:Шановна пані-представитель Alfa_Bank, в индивидуальных предложениях по Maximum Platinum вижу спецпредложение 200 орехов за 20 000 (Акция Черная Пятница) рассчетов. В детальных условиях довольно нечетко написано, что может еще прийти смс с 4мя цифрами карты, по которой собственно эта акация и будет применима. Можете, плиз, уточнить, являеться ли смс обязательным? Достаточно ли наличия акции только в альфа-мобайл? По сути по одной из карт я уже выполнил условия в 20к, но смс еще не приходило

Рассылка будет сегодня, если условия выполнили с нужной карты, будет начислен бонус.

Де розсилка? Як взнати, з якої кредитки витрачати? Пропозиція доступна в Мобайлі.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:32

  Кочевник написав:Де розсилка? Як взнати, з якої кредитки витрачати? Пропозиція доступна в Мобайлі.

Доброго дня. Розсилка вже стартувала. Сьогодні всім все відправимо.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 17:29

господа отправил платёж по реквизитам и там был не правильный мфо (походу такого мфо нету)
само вернётся?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 17:43

  uaprofi написав:господа отправил платёж по реквизитам и там был не правильный мфо (походу такого мфо нету)
само вернётся?


Если мфо нет, то имхо не должно было дать отправить платеж.
Да и счет бы скорее всего по ключу не прошел бы.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 18:14

Aps
тоже так думал
а у Аллы получилось удачно отправить через АМ (если что 335100- удачно ушло, даже квитанцию відало)
а на сайте нбу по такому мфо банков не находит
З.І.
ключ не катил - так как не давало ввести счёт в формате ИБАН через АМ
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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