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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 14:15
Avatar написав:Альфа-банк,
проверяйте, пожалуйста, свои отписки на контекст сообщения.
Вы мне предлагаете отправить 0.3 доллара через SWIFT, стоимостью 30 дол. минимум?
Повторяю вопрос, в чем заключается сложность разрешить валютообмен при наличии задолженности на карте? Банку же выгодно, что задолженность сразу погасится в таком случае, разве нет?
Пока это не реализовано, но в планах есть.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 16:30
Alfa_Bank написав: Prospero написав:
Шановна пані-представитель Alfa_Bank, в индивидуальных предложениях по Maximum Platinum вижу спецпредложение 200 орехов за 20 000 (Акция Черная Пятница) рассчетов. В детальных условиях довольно нечетко написано, что может еще прийти смс с 4мя цифрами карты, по которой собственно эта акация и будет применима. Можете, плиз, уточнить, являеться ли смс обязательным? Достаточно ли наличия акции только в альфа-мобайл? По сути по одной из карт я уже выполнил условия в 20к, но смс еще не приходило
Рассылка будет сегодня, если условия выполнили с нужной карты, будет начислен бонус.
Де розсилка? Як взнати, з якої кредитки витрачати? Пропозиція доступна в Мобайлі.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 16:32
Кочевник написав:
Де розсилка? Як взнати, з якої кредитки витрачати? Пропозиція доступна в Мобайлі.
Доброго дня. Розсилка вже стартувала. Сьогодні всім все відправимо.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 17:29
господа отправил платёж по реквизитам и там был не правильный мфо (походу такого мфо нету)
само вернётся?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Пон 04 лис, 2019 17:43
uaprofi написав:
господа отправил платёж по реквизитам и там был не правильный мфо (походу такого мфо нету)
само вернётся?
Если мфо нет, то имхо не должно было дать отправить платеж.
Да и счет бы скорее всего по ключу не прошел бы.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 18:14
Aps
тоже так думал
а у Аллы получилось удачно отправить через АМ (если что 335100- удачно ушло, даже квитанцию відало)
а на сайте нбу по такому мфо банков не находит
З.І.
ключ не катил - так как не давало ввести счёт в формате ИБАН через АМ
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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