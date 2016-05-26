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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 09:07
stryzhko написав:
Кочевник написав:Розсилка відбувалася через Укрпошту? Йти на відділення за повідомленням?
Нам пощастило більше)), прислали вчора через Viber))
1% за сумму больше 20к по Максимке без нормальных категорий
Это не акция, это сльозы
Лучше за 5% визой суперы обносить
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curiousobro
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Додано: Вів 05 лис, 2019 09:15
curiousobro написав:
1% за сумму больше 20к по Максимке без нормальных категорий
Это не акция, это сльозы
Не 1, а 1,5 за 5000. Та й 3% за ремонт саме вчасно.
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stryzhko
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Додано: Вів 05 лис, 2019 09:20
Доброе утро! Подскажите участвуют ли в Акции Glusco АЗС в г.Харьков, т.к на сайте азс не представлены и чеки выдают разных чп. При заправке на одной из азс на ул клочковской из двух раз бонусы начислены 1раз
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Vadim1212
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Додано: Вів 05 лис, 2019 09:55
Prospero написав: clientage написав:
ПС. Мож Максимку сменить на платину? Там годовая абонка 750грн, но есть плюшки под Лаунж. А абонку 60грн/мес я щас полюбэ плачу. Хотяяя на Симе у меня -- супер Лаунж
По платине еще каждый месяц стабильно списывают ровно 10.50 за "готівкові операції" которых отродясь небыло. При этом сапорт адово морозиться каждый раз в попытках объяснить происхождение этих комиссий
Второй месяц неожиданно появились непонятные списания с доходного сейфа, успехи привата голову кружат, не иначе.
придется топать в отделение.
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sergey_sssr
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Додано: Вів 05 лис, 2019 10:14
stryzhko написав: curiousobro написав:
1% за сумму больше 20к по Максимке без нормальных категорий
Это не акция, это сльозы
Не 1, а 1,5 за 5000. Та й 3% за ремонт саме вчасно.
У кого 3%, а у кого - и 2% за ремонт. Где они были в августе-сентябре? Умный альфовский корезоид.. в ноябре ремонты делают только самые смелые...
Ну, разве, кому в "Эпицентре" что-то понадобится, МСС там 5211.
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Искатель
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