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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7830783178327833

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:07

  stryzhko написав:
Кочевник написав:Розсилка відбувалася через Укрпошту? Йти на відділення за повідомленням?

Нам пощастило більше)), прислали вчора через Viber))

1% за сумму больше 20к по Максимке без нормальных категорий

Это не акция, это сльозы :)

Лучше за 5% визой суперы обносить :)
curiousobro
 
Повідомлень: 2405
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:15

Re: Альфа-Банк

curiousobro написав:1% за сумму больше 20к по Максимке без нормальных категорий
Это не акция, это сльозы :)

Не 1, а 1,5 за 5000. Та й 3% за ремонт саме вчасно.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:20

Доброе утро! Подскажите участвуют ли в Акции Glusco АЗС в г.Харьков, т.к на сайте азс не представлены и чеки выдают разных чп. При заправке на одной из азс на ул клочковской из двух раз бонусы начислены 1раз
Vadim1212
 
Повідомлень: 4
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:55

  Prospero написав:
  clientage написав:ПС. Мож Максимку сменить на платину? Там годовая абонка 750грн, но есть плюшки под Лаунж. А абонку 60грн/мес я щас полюбэ плачу. Хотяяя на Симе у меня -- супер Лаунж :lol:
По платине еще каждый месяц стабильно списывают ровно 10.50 за "готівкові операції" которых отродясь небыло. При этом сапорт адово морозиться каждый раз в попытках объяснить происхождение этих комиссий

Второй месяц неожиданно появились непонятные списания с доходного сейфа, успехи привата голову кружат, не иначе.
придется топать в отделение.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:14

  stryzhko написав:
curiousobro написав:1% за сумму больше 20к по Максимке без нормальных категорий
Это не акция, это сльозы :)

Не 1, а 1,5 за 5000. Та й 3% за ремонт саме вчасно.

У кого 3%, а у кого - и 2% за ремонт. Где они были в августе-сентябре? Умный альфовский корезоид.. в ноябре ремонты делают только самые смелые...
Ну, разве, кому в "Эпицентре" что-то понадобится, МСС там 5211.
Искатель
 
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