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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7831783278337834>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:07

  stryzhko написав:
Кочевник написав:Розсилка відбувалася через Укрпошту? Йти на відділення за повідомленням?

Нам пощастило більше)), прислали вчора через Viber))

1% за сумму больше 20к по Максимке без нормальных категорий

Это не акция, это сльозы :)

Лучше за 5% визой суперы обносить :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:15

Re: Альфа-Банк

curiousobro написав:1% за сумму больше 20к по Максимке без нормальных категорий
Это не акция, это сльозы :)

Не 1, а 1,5 за 5000. Та й 3% за ремонт саме вчасно.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:20

Доброе утро! Подскажите участвуют ли в Акции Glusco АЗС в г.Харьков, т.к на сайте азс не представлены и чеки выдают разных чп. При заправке на одной из азс на ул клочковской из двух раз бонусы начислены 1раз
Vadim1212
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:55

  Prospero написав:
  clientage написав:ПС. Мож Максимку сменить на платину? Там годовая абонка 750грн, но есть плюшки под Лаунж. А абонку 60грн/мес я щас полюбэ плачу. Хотяяя на Симе у меня -- супер Лаунж :lol:
По платине еще каждый месяц стабильно списывают ровно 10.50 за "готівкові операції" которых отродясь небыло. При этом сапорт адово морозиться каждый раз в попытках объяснить происхождение этих комиссий

Второй месяц неожиданно появились непонятные списания с доходного сейфа, успехи привата голову кружат, не иначе.
придется топать в отделение.
sergey_sssr
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:14

  stryzhko написав:
curiousobro написав:1% за сумму больше 20к по Максимке без нормальных категорий
Это не акция, это сльозы :)

Не 1, а 1,5 за 5000. Та й 3% за ремонт саме вчасно.

У кого 3%, а у кого - и 2% за ремонт. Где они были в августе-сентябре? Умный альфовский корезоид.. в ноябре ремонты делают только самые смелые...
Ну, разве, кому в "Эпицентре" что-то понадобится, МСС там 5211.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:38

  Vadim1212 написав:Доброе утро! Подскажите участвуют ли в Акции Glusco АЗС в г.Харьков, т.к на сайте азс не представлены и чеки выдают разных чп. При заправке на одной из азс на ул клочковской из двух раз бонусы начислены 1раз

Добрый день. Есть определенный перечень терминалов, которые передал нам партнер. По этому списку начисляем бонусы. В Харькове есть заправки, что участвуют в акции. Но нужно смотреть детали по транзакции. Пришлите ваши данные, проверим.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:40

  sergey_sssr написав:
  Prospero написав:
  clientage написав:ПС. Мож Максимку сменить на платину? Там годовая абонка 750грн, но есть плюшки под Лаунж. А абонку 60грн/мес я щас полюбэ плачу. Хотяяя на Симе у меня -- супер Лаунж :lol:
По платине еще каждый месяц стабильно списывают ровно 10.50 за "готівкові операції" которых отродясь небыло. При этом сапорт адово морозиться каждый раз в попытках объяснить происхождение этих комиссий

Второй месяц неожиданно появились непонятные списания с доходного сейфа, успехи привата голову кружат, не иначе.
придется топать в отделение.

Добрый день. Списания с доходного сейфа происходят в случае возникновения несанкционированной задолженности на основном счете. Дайте номер счета, проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:43

Блииин, яйца по 1.99, небойсь с Алкой сговорились
Пришлось яблоко купить за 2.23, долго искал 120..130г 8)
За две Рошеновских конфетки Коровка меня кто-то тут уже отчитывал :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:03

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Списания с доходного сейфа происходят в случае возникновения несанкционированной задолженности на основном счете. Дайте номер счета, проверю.

задолженности никакой нету
списания есть
пойду разбираться в отделение
sergey_sssr
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:07

  sergey_sssr написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Списания с доходного сейфа происходят в случае возникновения несанкционированной задолженности на основном счете. Дайте номер счета, проверю.

задолженности никакой нету
списания есть
пойду разбираться в отделение

Могут быть р2р переводы, которыми вы сразу воспользовались / перевели на доходник. Такие операции пополнения по выписке проходят позже, чем операции списания. Возникает минус по основному счету.
Alfa_Bank
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