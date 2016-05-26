RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7831783278337834

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:50

Снять депо без карты

Добрый день. Закончилось $ депо. Упали на $карту Ультра. Картой не пользовался, не могу ее найти. Подскажите каким образом теперь оптимальнее забрать наличный $ ?
Востаннє редагувалось arkavs в Вів 05 лис, 2019 12:15, всього редагувалось 1 раз.
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 353
З нами з: 11.06.15
Подякував: 582 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:54

  arkavs написав:Добрый день. Закончилось $ депо. Упали на $карту Ультра. Картой не пользовался, не могу ее найти. Подскажите каким образом теперь оптимальнее забрать $ ?

мало вводных: непреодолимое желание забрать электро запись или бумажки из Америки в руки?
Витька,извинись,я всё прощу
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3103
З нами з: 03.12.14
Подякував: 356 раз.
Подякували: 430 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:57

подскажите

Подскажите, пожалуйста, из практики какой кредиткой лучше платить сумму в евро на сайте Ранэйра Максимкой или ПриватГолд? Альфа светит сегодня карточный курс аж 27.90, а Привет 27.62. Понимаю, что на момент списания курс может быть другой. Но сейчас разница существенная. И еще не помню берет ли Привет процент за конвертацию.
patrikk
 
Повідомлень: 111
З нами з: 25.06.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:16

  Мизантрóп написав:
  arkavs написав:Добрый день. Закончилось $ депо. Упали на $карту Ультра. Картой не пользовался, не могу ее найти. Подскажите каким образом теперь оптимальнее забрать $ ?

мало вводных: непреодолимое желание забрать электро запись или бумажки из Америки в руки?

наличными
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 353
З нами з: 11.06.15
Подякував: 582 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:17

  arkavs написав:Добрый день. Закончилось $ депо. Упали на $карту Ультра. Картой не пользовался, не могу ее найти. Подскажите каким образом теперь оптимальнее забрать наличный $ ?

Добрый день. Можете снять средства по заявлению у специалиста в отделении. Если сумма большая, лучше предварительно заказать на горячей линии.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7533
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7831783278337834
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Google [Bot], IDAN, lel, ramaz, Savage Mind, wig, логан1919 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1396, 1397, 1398
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13977 1942038
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лис, 2019 12:16
логан1919
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3538, 3539, 3540
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35390 4378483
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лис, 2019 11:19
Nighthawk
РВС Банк 1 ... 24, 25, 26
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
258 37244
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лис, 2019 05:49
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78335)
05.11.2019 12:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.