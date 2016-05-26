|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:50
Добрый день. Закончилось $ депо. Упали на $карту Ультра. Картой не пользовался, не могу ее найти. Подскажите каким образом теперь оптимальнее забрать наличный $ ?
Востаннє редагувалось arkavs
в Вів 05 лис, 2019 12:15, всього редагувалось 1 раз.
-
arkavs
-
-
- Повідомлень: 353
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 582 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:54
arkavs написав:
Добрый день. Закончилось $ депо. Упали на $карту Ультра. Картой не пользовался, не могу ее найти. Подскажите каким образом теперь оптимальнее забрать $ ?
мало вводных: непреодолимое желание забрать электро запись или бумажки из Америки в руки?
Витька,извинись,я всё прощу
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 3103
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 356 раз.
- Подякували: 430 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:57
Подскажите, пожалуйста, из практики какой кредиткой лучше платить сумму в евро на сайте Ранэйра Максимкой или ПриватГолд? Альфа светит сегодня карточный курс аж 27.90, а Привет 27.62. Понимаю, что на момент списания курс может быть другой. Но сейчас разница существенная. И еще не помню берет ли Привет процент за конвертацию.
-
patrikk
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 25.06.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лис, 2019 12:16
Мизантрóп написав: arkavs написав:
Добрый день. Закончилось $ депо. Упали на $карту Ультра. Картой не пользовался, не могу ее найти. Подскажите каким образом теперь оптимальнее забрать $ ?
мало вводных: непреодолимое желание забрать электро запись или бумажки из Америки в руки?
наличными
-
arkavs
-
-
- Повідомлень: 353
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 582 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лис, 2019 12:17
arkavs написав:
Добрый день. Закончилось $ депо. Упали на $карту Ультра. Картой не пользовался, не могу ее найти. Подскажите каким образом теперь оптимальнее забрать наличный $ ?
Добрый день. Можете снять средства по заявлению у специалиста в отделении. Если сумма большая, лучше предварительно заказать на горячей линии.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7533
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 643 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank
, Google [Bot], IDAN
, lel
, ramaz
, Savage Mind
, wig
, логан1919
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|13977
|1942038
|
|
|35390
|4378483
|
|
|258
|37244
|
Вів 05 лис, 2019 05:49
sens
|