Додано: Вів 05 лис, 2019 12:31

clientage написав: Блииин, яйца по 1.99, небойсь с Алкой сговорились Блииин, яйца по 1.99, небойсь с Алкой сговорились

ЛЮБУЮ

БУДЬ-ЯКУ СУМУ

в будь-яких категоріях

Кстати, уважаемый представитель - хотел бы обратить Ваше внимание на "недобросовестную рекламу", которую Альфа-банк разместил в условиях этой акции (150 грн. орехов за 5 покупок с Визой в ноябре). В самом приложении Альфа пишет: "Сделай 5 покупок насумму и получи 150 грн. кэшбека в подарок".Аналогичная фраза есть в официальных условиях акции:"4.1. Для того щоб взяти участь... здійснити щанайменше 5 (пять) розрахункових операцій наза допомогою картки Виза ...і МСС незаборонених правилами програми Кешью."Надо ли говорить что примененные Альфа банком формулировки позволяют сделать ошибочный вывод что человек осуществивший 5 покупок на суммы 0,01-1,99 грн. также попадет в участники акции? А это не так поскольку есть пункт 4.2 согласно которой операция считается успешной если по результату операции был начислен хотя бы 0,01 бонус на счет кэшью. Я то понимаю что именно это значит, но люди есть разные. ИМХО данный пункт прямо противоречит как рекламе акции так и п.4.1. Чтобы не было "недостоверной рекламы" ИМХО надо честно писать, что не за "ЛЮБУЮ" и "БУДЬ-ЯКУ" суму возможно участие в акции, а только на расчетные операции от 2 грн. и выше. Так было бы честно и достоверно! А сейчас - не честно