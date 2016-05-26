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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7832783378347835>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:50

Снять депо без карты

Добрый день. Закончилось $ депо. Упали на $карту Ультра. Картой не пользовался, не могу ее найти. Подскажите каким образом теперь оптимальнее забрать наличный $ ?
Востаннє редагувалось arkavs в Вів 05 лис, 2019 12:15, всього редагувалось 1 раз.
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:54

  arkavs написав:Добрый день. Закончилось $ депо. Упали на $карту Ультра. Картой не пользовался, не могу ее найти. Подскажите каким образом теперь оптимальнее забрать $ ?

мало вводных: непреодолимое желание забрать электро запись или бумажки из Америки в руки?
Витька,извинись,я всё прощу
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:57

подскажите

Подскажите, пожалуйста, из практики какой кредиткой лучше платить сумму в евро на сайте Ранэйра Максимкой или ПриватГолд? Альфа светит сегодня карточный курс аж 27.90, а Привет 27.62. Понимаю, что на момент списания курс может быть другой. Но сейчас разница существенная. И еще не помню берет ли Привет процент за конвертацию.
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:16

:arrow:
Востаннє редагувалось arkavs в Вів 05 лис, 2019 12:29, всього редагувалось 1 раз.
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:17

  arkavs написав:Добрый день. Закончилось $ депо. Упали на $карту Ультра. Картой не пользовался, не могу ее найти. Подскажите каким образом теперь оптимальнее забрать наличный $ ?

Добрый день. Можете снять средства по заявлению у специалиста в отделении. Если сумма большая, лучше предварительно заказать на горячей линии.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:29

  patrikk написав:Подскажите, пожалуйста, из практики какой кредиткой лучше платить сумму в евро на сайте Ранэйра Максимкой или ПриватГолд? Альфа светит сегодня карточный курс аж 27.90, а Привет 27.62. Понимаю, что на момент списания курс может быть другой. Но сейчас разница существенная. И еще не помню берет ли Привет процент за конвертацию.

Карточный курс у Альфы сейчас никакой. Выгоднее на ФастКард купить валюту, и заплатить с нее. Ну, или Приватом, тем более там акция сейчас за зарубежные интернет-магазины.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:31

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Блииин, яйца по 1.99, небойсь с Алкой сговорились

Кстати, уважаемый представитель - хотел бы обратить Ваше внимание на "недобросовестную рекламу", которую Альфа-банк разместил в условиях этой акции (150 грн. орехов за 5 покупок с Визой в ноябре). В самом приложении Альфа пишет: "Сделай 5 покупок на ЛЮБУЮ сумму и получи 150 грн. кэшбека в подарок".
Аналогичная фраза есть в официальных условиях акции:
"4.1. Для того щоб взяти участь... здійснити щанайменше 5 (пять) розрахункових операцій на БУДЬ-ЯКУ СУМУ за допомогою картки Виза ... в будь-яких категоріях і МСС незаборонених правилами програми Кешью."

Надо ли говорить что примененные Альфа банком формулировки позволяют сделать ошибочный вывод что человек осуществивший 5 покупок на суммы 0,01-1,99 грн. также попадет в участники акции? А это не так поскольку есть пункт 4.2 согласно которой операция считается успешной если по результату операции был начислен хотя бы 0,01 бонус на счет кэшью. Я то понимаю что именно это значит, но люди есть разные. ИМХО данный пункт прямо противоречит как рекламе акции так и п.4.1. Чтобы не было "недостоверной рекламы" ИМХО надо честно писать, что не за "ЛЮБУЮ" и "БУДЬ-ЯКУ" суму возможно участие в акции, а только на расчетные операции от 2 грн. и выше. Так было бы честно и достоверно! А сейчас - не честно :evil:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:46

  Flamingo написав:
  clientage написав:Блииин, яйца по 1.99, небойсь с Алкой сговорились

Кстати, уважаемый представитель - хотел бы обратить Ваше внимание на "недобросовестную рекламу", которую Альфа-банк разместил в условиях этой акции (150 грн. орехов за 5 покупок с Визой в ноябре). В самом приложении Альфа пишет: "Сделай 5 покупок на ЛЮБУЮ сумму и получи 150 грн. кэшбека в подарок".
Аналогичная фраза есть в официальных условиях акции:
"4.1. Для того щоб взяти участь... здійснити щанайменше 5 (пять) розрахункових операцій на БУДЬ-ЯКУ СУМУ за допомогою картки Виза ... в будь-яких категоріях і МСС незаборонених правилами програми Кешью."

Надо ли говорить что примененные Альфа банком формулировки позволяют сделать ошибочный вывод что человек осуществивший 5 покупок на суммы 0,01-1,99 грн. также попадет в участники акции? А это не так поскольку есть пункт 4.2 согласно которой операция считается успешной если по результату операции был начислен хотя бы 0,01 бонус на счет кэшью. Я то понимаю что именно это значит, но люди есть разные. ИМХО данный пункт прямо противоречит как рекламе акции так и п.4.1. Чтобы не было "недостоверной рекламы" ИМХО надо честно писать, что не за "ЛЮБУЮ" и "БУДЬ-ЯКУ" суму возможно участие в акции, а только на расчетные операции от 2 грн. и выше. Так было бы честно и достоверно! А сейчас - не честно :evil:

Добрый день. Все детали участия в акции прописаны в официальных условиях.
4. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ

4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає всім вимогам Розділу 3 даних Правил, необхідно протягом одного з етапів проведення Акції, вказаних у п. 2.3. даних Правил Акції, здійснити щонайменше 8 (вісім) розрахункових операцій на будь-яку суму за допомогою картки Visa, емітованої на підставі відповідного договору банківського обслуговування в будь-яких категоріях і МСС, незаборонених Правилами Програми Cash’U.

4.2. Операція вважається успішною, якщо на Бонусному рахунку Cash’U CLUB зараховано мінімум 0,01 бонус від виконаних розрахункових операцій згідно п.4.1 цих Правил.

4.3. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі умови Акції та відповідає умовам Розділу 3 даних Правил.

4.4. Учасники Акції може отримати відповідне Заохочення Акції, якщо належним чином виконав усі умови Акції.

4.5. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

Информацию от вас коллегам передам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:11

  Alfa_Bank написав:
  Flamingo написав:
Аналогичная фраза есть в официальных условиях акции:
"4.1. Для того щоб взяти участь... здійснити щанайменше 5 (пять) розрахункових операцій

Добрый день. Все детали участия в акции прописаны в официальных условиях.
... здійснити щонайменше 8 (вісім) розрахункових операцій на будь-яку суму за допомогою картки Visa, ....

Вы одну акцию обсуждаете или разные?
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:29

Депозит открывается понарошку

Добрый день, подскажите почему такое может происходить?
Открыл депозит в мобильном приложении, а ночью деньги вернулись на карту.
Деньги на карте лежали с прошлой недели. Часть перевел с Ощадного, а часть лежала больше недели.
userdep
 
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